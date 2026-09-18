Mary Stoiana - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 19 septiembre 2026 0:13
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Madrid, 18 de septiembre de 2026.

La tenista estadounidense Mary Stoiana(116) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Sao Paulo Open a la tenista española Paula Badosa(70) este viernes no antes de las 22:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Mary Stoiana

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Dominika Salkova 0-2 (6-7, 1-6) Mary Stoiana
16/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Mary Stoiana 2-0 (6-3, 7-5) Claire Liu
10/09/2026 Barranquilla (Octavos de final) Julia Riera 2-1 (4-6, 7-6, 6-3) Mary Stoiana
09/09/2026 Barranquilla (Dieciseisavos de final) Jazmin Ortenzi 0-2 (3-6, 2-6) Mary Stoiana
02/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Mary Stoiana 0-2 (1-6, 2-6) Alexandra Eala

Últimos Resultados de Paula Badosa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Jazmin Ortenzi 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) Paula Badosa
17/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Justina Mikulskyte 0-2 (3-6, 2-6) Paula Badosa
04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 6-7) Coco Gauff
02/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (1-6, 4-6) Paula Badosa
24/07/2026 Hamburg European Open (Cuartos de final) Mayar Sherif 2-1 (7-6, 6-7, 6-4) Paula Badosa

Paula Badosa convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-2.

Paula Badosa convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-2.

Mary Stoiana se lleva el juego y ahora cae por 2-5.

Mary Stoiana se lleva el juego y ahora cae por 2-5.

Paula Badosa convierte el punto de juego y domina ahora 5-1.

Paula Badosa convierte el punto de juego y domina ahora 5-1.

Paula Badosa rompe el servicio de Mary Stoiana, tomando una ventaja de 4-1 en el 2.º set.

Paula Badosa rompe el servicio de Mary Stoiana, tomando una ventaja de 4-1 en el 2.º set.

Paula Badosa convierte el punto de juego y domina ahora 3-1.

Paula Badosa convierte el punto de juego y domina ahora 3-1.

Paula Badosa rompe el servicio de Mary Stoiana, tomando una ventaja de 2-1 en el 2.º set.

Paula Badosa rompe el servicio de Mary Stoiana, tomando una ventaja de 2-1 en el 2.º set.

Paula Badosa se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Paula Badosa se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Mary Stoiana se lleva el primer juego del 2.º set

Mary Stoiana se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Mary Stoiana servirá primero.

Inicio del segundo set. Mary Stoiana servirá primero.

Paula Badosa convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Paula Badosa convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Mary Stoiana convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás.

Mary Stoiana convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás.

Paula Badosa se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Paula Badosa se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Paula Badosa rompe el servicio de Mary Stoiana y se pone 4-3 por delante.

Paula Badosa rompe el servicio de Mary Stoiana y se pone 4-3 por delante.

Contrabreak de Mary Stoiana a Paula Badosa. Empate 3-3 en el marcador.

Contrabreak de Mary Stoiana a Paula Badosa. Empate 3-3 en el marcador.

Paula Badosa rompe el servicio de Mary Stoiana y se pone 3-2 por delante.

Paula Badosa rompe el servicio de Mary Stoiana y se pone 3-2 por delante.

Contrabreak de Mary Stoiana a Paula Badosa. Empate 2-2 en el marcador.

Contrabreak de Mary Stoiana a Paula Badosa. Empate 2-2 en el marcador.

Mary Stoiana convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Mary Stoiana convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Paula Badosa se lleva el juego y domina ahora 2-0.

Paula Badosa se lleva el juego y domina ahora 2-0.

¡Break para Paula Badosa en el juego inicial del primer set!

¡Break para Paula Badosa en el juego inicial del primer set!

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