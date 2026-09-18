Mary Stoiana - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Madrid, 18 de septiembre de 2026.

La tenista estadounidense Mary Stoiana(116) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Sao Paulo Open a la tenista española Paula Badosa(70) este viernes no antes de las 22:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Mary Stoiana

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Dominika Salkova 0-2 (6-7, 1-6) Mary Stoiana 16/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Mary Stoiana 2-0 (6-3, 7-5) Claire Liu 10/09/2026 Barranquilla (Octavos de final) Julia Riera 2-1 (4-6, 7-6, 6-3) Mary Stoiana 09/09/2026 Barranquilla (Dieciseisavos de final) Jazmin Ortenzi 0-2 (3-6, 2-6) Mary Stoiana 02/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Mary Stoiana 0-2 (1-6, 2-6) Alexandra Eala

Últimos Resultados de Paula Badosa