Mary Stoiana - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Madrid, 18 de septiembre de 2026.
La tenista estadounidense Mary Stoiana(116) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Sao Paulo Open a la tenista española Paula Badosa(70) este viernes no antes de las 22:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Mary Stoiana
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Octavos de final)
| Dominika Salkova
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Mary Stoiana
|16/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Mary Stoiana
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Claire Liu
|10/09/2026
| Barranquilla (Octavos de final)
| Julia Riera
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-3)
| Mary Stoiana
|09/09/2026
| Barranquilla (Dieciseisavos de final)
| Jazmin Ortenzi
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Mary Stoiana
|02/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Mary Stoiana
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Alexandra Eala
Últimos Resultados de Paula Badosa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Octavos de final)
| Jazmin Ortenzi
| 1-2 (6-4, 2-6, 2-6)
| Paula Badosa
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Justina Mikulskyte
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Paula Badosa
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Coco Gauff
|02/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Paula Badosa
|24/07/2026
| Hamburg European Open (Cuartos de final)
| Mayar Sherif
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-4)
| Paula Badosa