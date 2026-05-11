Mattia Bellucci - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Mattia Bellucci - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de mayo de 2026.
El tenista italiano Mattia Bellucci(80) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Martin Landaluce(94) este lunes a las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2025
| Birmingham (Dieciseisavos de final)
| Mattia Bellucci
| 1-2 (6-4, 4-6, 6-7)
| Martin Landaluce
|30/12/2024
| Canberra (Dieciseisavos de final)
| Martin Landaluce
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Mattia Bellucci
|20/10/2024
| Olbia (Final)
| Martin Landaluce
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Mattia Bellucci
-Últimos Resultados de Mattia Bellucci.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 1-2 (7-5, 2-6, 3-6)
| Mattia Bellucci
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Roman Andres Burruchaga
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Mattia Bellucci
|30/04/2026
| Cagliari (Octavos de final)
| Mattia Bellucci
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Gianluca Cadenasso
|29/04/2026
| Cagliari (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 1-2 (4-6, 6-1, 5-7)
| Mattia Bellucci
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Damir Dzumhur
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Mattia Bellucci
-Últimos Resultados de Martin Landaluce.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Marin Cilic
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Martin Landaluce
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Martin Landaluce
| 1-2 (3-6, 6-2, 2-6)
| Andrea Pellegrino
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final)
| Martin Landaluce
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Christopher O'Connell
|30/04/2026
| Aix en Provence (Octavos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (6-1, 6-7, 6-7)
| Ethan Quinn
|28/04/2026
| Aix en Provence (Dieciseisavos de final)
| Daniel Jade
| 1-2 (6-4, 1-6, 3-6)
| Martin Landaluce