Mattia Bellucci - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Mattia Bellucci - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Mattia Bellucci - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 11 mayo 2026 10:02
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Madrid, 11 de mayo de 2026.

El tenista italiano Mattia Bellucci(80) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Martin Landaluce(94) este lunes a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/06/2025 Birmingham (Dieciseisavos de final) Mattia Bellucci 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) Martin Landaluce
30/12/2024 Canberra (Dieciseisavos de final) Martin Landaluce 2-0 (6-3, 6-2) Mattia Bellucci
20/10/2024 Olbia (Final) Martin Landaluce 2-0 (6-4, 6-4) Mattia Bellucci

-Últimos Resultados de Mattia Bellucci.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Tomas Etcheverry 1-2 (7-5, 2-6, 3-6) Mattia Bellucci
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Roman Andres Burruchaga 0-2 (4-6, 4-6) Mattia Bellucci
30/04/2026 Cagliari (Octavos de final) Mattia Bellucci 0-2 (5-7, 1-6) Gianluca Cadenasso
29/04/2026 Cagliari (Dieciseisavos de final) Lorenzo Sonego 1-2 (4-6, 6-1, 5-7) Mattia Bellucci
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Damir Dzumhur 2-0 (6-2, 6-4) Mattia Bellucci

-Últimos Resultados de Martin Landaluce.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Marin Cilic 0-2 (4-6, 4-6) Martin Landaluce
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Martin Landaluce 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) Andrea Pellegrino
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Martin Landaluce 2-0 (6-2, 6-3) Christopher O'Connell
30/04/2026 Aix en Provence (Octavos de final) Martin Landaluce 1-2 (6-1, 6-7, 6-7) Ethan Quinn
28/04/2026 Aix en Provence (Dieciseisavos de final) Daniel Jade 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) Martin Landaluce

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