Mayar Sherif - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Iasi Open

Mayar Sherif - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Iasi Open
Mayar Sherif - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Iasi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 16 julio 2026 11:02
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Madrid, 16 de julio de 2026.

La tenista Egipcia Mayar Sherif(97) se enfrenta en Octavos de final del torneo Iasi Open a la tenista española Kaitlin Quevedo(100) este jueves no antes de las 12:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Mayar Sherif.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/07/2026 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Mayar Sherif 2-0 (6-2, 6-0) Dalma Galfi
12/07/2026 Contrexeville (Final) Mayar Sherif 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Jeline Vandromme
11/07/2026 Contrexeville (Semifinal) Mayar Sherif 2-0 (7-5, 7-6) Leolia Jeanjean
10/07/2026 Contrexeville (Cuartos de final) Alicia Herrero Linana 0-2 (2-6, 3-6) Mayar Sherif
08/07/2026 Contrexeville (Octavos de final) Amandine Hesse 0-2 (3-6, 5-7) Mayar Sherif

-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/07/2026 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Kaitlin Quevedo 2-0 (6-3, 6-1) Gabriela Ruse
10/07/2026 Bastad (Semifinal) Kaitlin Quevedo 0-2 (5-7, 2-6) Simona Waltert
09/07/2026 Bastad (Cuartos de final) Irene Burillo Escorihuela 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) Kaitlin Quevedo
08/07/2026 Bastad (Octavos de final) Kajsa Rinaldo Persson 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) Kaitlin Quevedo
06/07/2026 Bastad (Dieciseisavos de final) Tiana Deng 0-2 (2-6, 3-6) Kaitlin Quevedo

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