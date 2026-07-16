Mayar Sherif - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Iasi Open

Mayar Sherif - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Iasi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de julio de 2026.
La tenista Egipcia Mayar Sherif(97) se enfrenta en Octavos de final del torneo Iasi Open a la tenista española Kaitlin Quevedo(100) este jueves no antes de las 12:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Mayar Sherif.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/07/2026
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Mayar Sherif
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Dalma Galfi
|12/07/2026
| Contrexeville (Final)
| Mayar Sherif
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-5)
| Jeline Vandromme
|11/07/2026
| Contrexeville (Semifinal)
| Mayar Sherif
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Leolia Jeanjean
|10/07/2026
| Contrexeville (Cuartos de final)
| Alicia Herrero Linana
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Mayar Sherif
|08/07/2026
| Contrexeville (Octavos de final)
| Amandine Hesse
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Mayar Sherif
-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/07/2026
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Gabriela Ruse
|10/07/2026
| Bastad (Semifinal)
| Kaitlin Quevedo
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Simona Waltert
|09/07/2026
| Bastad (Cuartos de final)
| Irene Burillo Escorihuela
| 1-2 (6-4, 4-6, 4-6)
| Kaitlin Quevedo
|08/07/2026
| Bastad (Octavos de final)
| Kajsa Rinaldo Persson
| 1-2 (6-7, 6-3, 3-6)
| Kaitlin Quevedo
|06/07/2026
| Bastad (Dieciseisavos de final)
| Tiana Deng
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Kaitlin Quevedo