Mirra Andreeva - Anastasia Potapova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Mirra Andreeva - Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA
Mirra Andreeva - Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 7 septiembre 2026 16:01
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Madrid, 7 de septiembre de 2026.

La tenista rusa Mirra Andreeva(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open WTA a la tenista austriaca Anastasia Potapova(25) este lunes no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Final) Mirra Andreeva 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Anastasia Potapova
28/08/2025 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Anastasia Potapova 0-2 (1-6, 3-6) Mirra Andreeva
09/07/2023 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Anastasia Potapova 0-2 (2-6, 5-7) Mirra Andreeva

Últimos Resultados de Mirra Andreeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 7-6) Nikola Bartunkova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-0, 6-2) Eva Lys
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 6-2) Janice Tjen
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-1 (4-6, 6-0, 6-2) Mirra Andreeva
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Janice Tjen 0-2 (1-6, 6-7) Mirra Andreeva

Últimos Resultados de Anastasia Potapova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Anastasia Potapova 2-0 (6-2, 7-5) Amanda Anisimova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Anastasia Potapova 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) Leolia Jeanjean
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anastasia Potapova 2-0 (6-2, 6-2) Darja Semenistaja
17/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Sloane Stephens 2-0 (6-2, 6-4) Anastasia Potapova
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-1) Anastasia Potapova

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