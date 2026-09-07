Mirra Andreeva - Anastasia Potapova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Mirra Andreeva - Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de septiembre de 2026.
La tenista rusa Mirra Andreeva(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open WTA a la tenista austriaca Anastasia Potapova(25) este lunes no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Anastasia Potapova
|28/08/2025
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Potapova
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
|09/07/2023
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Potapova
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Mirra Andreeva
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Nikola Bartunkova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Eva Lys
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Janice Tjen
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (4-6, 6-0, 6-2)
| Mirra Andreeva
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Janice Tjen
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Mirra Andreeva
Últimos Resultados de Anastasia Potapova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Amanda Anisimova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-3)
| Leolia Jeanjean
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Darja Semenistaja
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Sloane Stephens
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Anastasia Potapova
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Anastasia Potapova