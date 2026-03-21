Mirra Andreeva - Marie Bouzkova, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Mirra Andreeva - Marie Bouzkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Checa Marie Bouzkova(32) este sábado a las 19:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Marie Bouzkova
|24/04/2025
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Marie Bouzkova
|12/01/2025
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (6-1, 6-7, 6-1)
| McCartney Kessler
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-4, 6-7, 3-6)
| Katerina Siniakova
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-0, 6-0)
| Solana Sierra
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 5-7, 6-7)
| Amanda Anisimova
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Jaqueline Cristian
-Últimos Resultados de Marie Bouzkova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Elsa Jacquemot
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Marie Bouzkova
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Taylor Townsend
|27/02/2026
| Merida Open Akron (Cuartos de final)
| Magdalena Frech
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-3)
| Marie Bouzkova
|26/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Emiliana Arango
| 1-1 (6-2, 1-6, 0-2)
| Marie Bouzkova
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Elise Mertens