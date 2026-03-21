Mirra Andreeva - Marie Bouzkova, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Mirra Andreeva - Marie Bouzkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open
Mirra Andreeva - Marie Bouzkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open
Actualizado: sábado, 21 marzo 2026 18:19
Madrid, 21 de marzo de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Checa Marie Bouzkova(32) este sábado a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-1) Marie Bouzkova
24/04/2025 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-4) Marie Bouzkova
12/01/2025 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Marie Bouzkova 0-2 (3-6, 3-6) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (6-1, 6-7, 6-1) McCartney Kessler
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) Katerina Siniakova
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-0, 6-0) Solana Sierra
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 5-7, 6-7) Amanda Anisimova
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-5, 6-3) Jaqueline Cristian

-Últimos Resultados de Marie Bouzkova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Elsa Jacquemot 0-2 (2-6, 2-6) Marie Bouzkova
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Marie Bouzkova 0-2 (2-6, 1-6) Taylor Townsend
27/02/2026 Merida Open Akron (Cuartos de final) Magdalena Frech 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) Marie Bouzkova
26/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Emiliana Arango 1-1 (6-2, 1-6, 0-2) Marie Bouzkova
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Marie Bouzkova 0-2 (2-6, 2-6) Elise Mertens

