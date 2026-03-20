Mirra Andreeva - McCartney Kessler, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Mirra Andreeva - McCartney Kessler: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de marzo de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(10) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense McCartney Kessler(51) este viernes a las 02:00.
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-4, 6-7, 3-6)
| Katerina Siniakova
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-0, 6-0)
| Solana Sierra
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 5-7, 6-7)
| Amanda Anisimova
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Jaqueline Cristian
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-0 ()
| Daria Kasatkina
-Últimos Resultados de McCartney Kessler.
|17/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| McCartney Kessler
| 2-1 (2-6, 6-4, 6-2)
| Magdalena Frech
|12/03/2026
| Austin (Cuartos de final)
| Kimberly Birrell
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-0)
| McCartney Kessler
|11/03/2026
| Austin (Octavos de final)
| Kaja Juvan
| 1-2 (7-5, 4-6, 2-6)
| McCartney Kessler
|10/03/2026
| Austin (Dieciseisavos de final)
| Simona Waltert
| 0-2 (6-7, 3-6)
| McCartney Kessler
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-0 (7-6, 6-0)
| McCartney Kessler