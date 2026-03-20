Mirra Andreeva - McCartney Kessler, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Mirra Andreeva - McCartney Kessler: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open
Mirra Andreeva - McCartney Kessler: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: viernes, 20 marzo 2026 1:00
Madrid, 20 de marzo de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(10) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense McCartney Kessler(51) este viernes a las 02:00.

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) Katerina Siniakova
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-0, 6-0) Solana Sierra
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 5-7, 6-7) Amanda Anisimova
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-5, 6-3) Jaqueline Cristian
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 0-0 () Daria Kasatkina

-Últimos Resultados de McCartney Kessler.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) McCartney Kessler 2-1 (2-6, 6-4, 6-2) Magdalena Frech
12/03/2026 Austin (Cuartos de final) Kimberly Birrell 2-1 (6-7, 7-6, 6-0) McCartney Kessler
11/03/2026 Austin (Octavos de final) Kaja Juvan 1-2 (7-5, 4-6, 2-6) McCartney Kessler
10/03/2026 Austin (Dieciseisavos de final) Simona Waltert 0-2 (6-7, 3-6) McCartney Kessler
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (7-6, 6-0) McCartney Kessler

Contenido patrocinado