Nadia Podoroska - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Nadia Podoroska - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Sao Paulo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de septiembre de 2026.

La tenista Argentina Nadia Podoroska(317) se enfrenta en Semifinal del torneo Sao Paulo Open a la tenista española Paula Badosa(70) este sábado no antes de las 19:30.

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No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Nadia Podoroska

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 19/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Nadia Podoroska 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) Suzan Lamens 17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Eva Lys 0-2 (5-7, 2-6) Nadia Podoroska 15/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Lucrezia Stefanini 0-2 (3-6, 4-6) Nadia Podoroska 10/09/2026 Barranquilla (Octavos de final) Nadia Podoroska 0-2 (5-7, 1-6) Anna Blinkova 08/09/2026 Barranquilla (Dieciseisavos de final) Ena Koike 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Nadia Podoroska

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