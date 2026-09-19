Nadia Podoroska - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Nadia Podoroska - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Sao Paulo Open
Nadia Podoroska - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Sao Paulo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 19 septiembre 2026 18:30
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Madrid, 19 de septiembre de 2026.

La tenista Argentina Nadia Podoroska(317) se enfrenta en Semifinal del torneo Sao Paulo Open a la tenista española Paula Badosa(70) este sábado no antes de las 19:30.

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No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Nadia Podoroska

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Nadia Podoroska 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) Suzan Lamens
17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Eva Lys 0-2 (5-7, 2-6) Nadia Podoroska
15/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Lucrezia Stefanini 0-2 (3-6, 4-6) Nadia Podoroska
10/09/2026 Barranquilla (Octavos de final) Nadia Podoroska 0-2 (5-7, 1-6) Anna Blinkova
08/09/2026 Barranquilla (Dieciseisavos de final) Ena Koike 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Nadia Podoroska

Últimos Resultados de Paula Badosa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Mary Stoiana 0-2 (4-6, 2-6) Paula Badosa
17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Jazmin Ortenzi 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) Paula Badosa
17/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Justina Mikulskyte 0-2 (3-6, 2-6) Paula Badosa
04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 6-7) Coco Gauff
02/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (1-6, 4-6) Paula Badosa
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