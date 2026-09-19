Nadia Podoroska - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Nadia Podoroska - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Sao Paulo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de septiembre de 2026.
La tenista Argentina Nadia Podoroska(317) se enfrenta en Semifinal del torneo Sao Paulo Open a la tenista española Paula Badosa(70) este sábado no antes de las 19:30.
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Últimos Resultados de Nadia Podoroska
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/09/2026
| Sao Paulo Open (Cuartos de final)
| Nadia Podoroska
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-3)
| Suzan Lamens
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Octavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Nadia Podoroska
|15/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Lucrezia Stefanini
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Nadia Podoroska
|10/09/2026
| Barranquilla (Octavos de final)
| Nadia Podoroska
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Anna Blinkova
|08/09/2026
| Barranquilla (Dieciseisavos de final)
| Ena Koike
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Nadia Podoroska
Últimos Resultados de Paula Badosa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/09/2026
| Sao Paulo Open (Cuartos de final)
| Mary Stoiana
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Paula Badosa
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Octavos de final)
| Jazmin Ortenzi
| 1-2 (6-4, 2-6, 2-6)
| Paula Badosa
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Justina Mikulskyte
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Paula Badosa
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Coco Gauff
|02/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Paula Badosa