Naomi Osaka - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Naomi Osaka - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de mayo de 2026.
La tenista japonesa Naomi Osaka(16) se enfrenta en Octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista polaca Iga Swiatek(3) este lunes a las 18:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/05/2024
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-1 (7-6, 1-6, 7-5)
| Naomi Osaka
-Últimos Resultados de Naomi Osaka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Naomi Osaka
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Diana Shnaider
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Naomi Osaka
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)
| Eva Lys
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-2)
| Naomi Osaka
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Anhelina Kalinina
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Naomi Osaka
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Camila Osorio
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Naomi Osaka
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Iga Swiatek
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Caty McNally
| 1-2 (1-6, 7-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 1-1 (6-7, 6-2, 0-3)
| Ann Li
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Daria Snigur
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Mirra Andreeva