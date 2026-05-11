Naomi Osaka - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Naomi Osaka - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: lunes, 11 mayo 2026 17:00
Madrid, 11 de mayo de 2026.

La tenista japonesa Naomi Osaka(16) se enfrenta en Octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista polaca Iga Swiatek(3) este lunes a las 18:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/05/2024 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Iga Swiatek 2-1 (7-6, 1-6, 7-5) Naomi Osaka

-Últimos Resultados de Naomi Osaka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Naomi Osaka 2-0 (6-1, 6-2) Diana Shnaider
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Naomi Osaka 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) Eva Lys
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Naomi Osaka
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Anhelina Kalinina 0-2 (1-6, 3-6) Naomi Osaka
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Camila Osorio 0-2 (2-6, 5-7) Naomi Osaka

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Elisabetta Cocciaretto 0-2 (1-6, 0-6) Iga Swiatek
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Caty McNally 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) Iga Swiatek
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 1-1 (6-7, 6-2, 0-3) Ann Li
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-1, 6-2) Daria Snigur
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Mirra Andreeva

