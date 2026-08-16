Oleksandra Oliynykova - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Oleksandra Oliynykova - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open
Oleksandra Oliynykova - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 16 agosto 2026 16:04
Seguir en

Madrid, 16 de agosto de 2026.

La tenista ucraniana Oleksandra Oliynykova(44) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este domingo no antes de las 17:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Oleksandra Oliynykova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Elvina Kalieva 0-2 (4-6, 1-6) Oleksandra Oliynykova
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Oleksandra Oliynykova 0-2 (4-6, 4-6) Karolina Pliskova
24/07/2026 Hamburg European Open (Cuartos de final) Oleksandra Oliynykova 0-0 () Elina Avanesyan
23/07/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Oleksandra Oliynykova 2-1 (7-6, 3-6, 6-2) Leyre Romero Gormaz
21/07/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Oleksandra Oliynykova 2-1 (6-2, 3-6, 7-5) Nastasja Schunk

Últimos Resultados de Mirra Andreeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 0-2 (1-6, 4-6) Leylah Fernandez
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-0, 6-2) Karolina Pliskova
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Barbora Krejcikova 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) Mirra Andreeva
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Magda Linette 0-2 (5-7, 4-6) Mirra Andreeva
24/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Ekaterina Alexandrova 2-0 (6-3, 6-4) Mirra Andreeva

Contador

Contenido patrocinado