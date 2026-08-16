Oleksandra Oliynykova - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Oleksandra Oliynykova - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de agosto de 2026.
La tenista ucraniana Oleksandra Oliynykova(44) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este domingo no antes de las 17:00.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Oleksandra Oliynykova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Elvina Kalieva
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Oleksandra Oliynykova
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Oleksandra Oliynykova
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Karolina Pliskova
|24/07/2026
| Hamburg European Open (Cuartos de final)
| Oleksandra Oliynykova
| 0-0 ()
| Elina Avanesyan
|23/07/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Oleksandra Oliynykova
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-2)
| Leyre Romero Gormaz
|21/07/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Oleksandra Oliynykova
| 2-1 (6-2, 3-6, 7-5)
| Nastasja Schunk
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Leylah Fernandez
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Karolina Pliskova
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-4)
| Mirra Andreeva
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Mirra Andreeva
|24/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Mirra Andreeva