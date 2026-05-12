Osasuna - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Osasuna - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 12 mayo 2026 16:30
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Madrid, 12 de mayo de 2026.

El Osasuna, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Atlético de Madrid este martes a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 63 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 91 35
2 Champions Real Madrid 77 35
3 Champions Villarreal 69 35
4 Champions Atlético 63 35
5 Champions Betis 54 35
6 Europa League Celta 50 35
7 Conference League Getafe 45 35
11 Permanencia Osasuna 42 35
18 Descenso Alavés 37 35
19 Descenso Levante 36 35
20 Descenso Real Oviedo 29 35

-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Aitor Fernandez; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Jon Moncayola, Lucas Torro, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Raul Moro, Ante Budimir.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Clement Lenglet, Julio Diaz, Robin Le Normand; Marcos Llorente, Rodrigo Mendoza, Obed Vargas, Thiago Almada; Alexander Soerloth, Ademola Lookman.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna
15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético
12/01/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna
19/05/2024 LaLiga Atlético 1-4 Osasuna
28/09/2023 LaLiga Osasuna 0-2 Atlético

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna
02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona
26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla
21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna
12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta
05/05/2026 Champions Arsenal 1-0 Atlético
02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético
29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal
25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao

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