Osasuna - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de mayo de 2026.
El Osasuna, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Atlético de Madrid este martes a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 63 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 35
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 35
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 35
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 35
|5
| Champions
| Betis
| 54
| 35
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 35
|7
| Conference League
| Getafe
| 45
| 35
|11
| Permanencia
| Osasuna
| 42
| 35
|18
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|19
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 35
-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Aitor Fernandez; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Jon Moncayola, Lucas Torro, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Raul Moro, Ante Budimir.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Clement Lenglet, Julio Diaz, Robin Le Normand; Marcos Llorente, Rodrigo Mendoza, Obed Vargas, Thiago Almada; Alexander Soerloth, Ademola Lookman.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|15/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Atlético
|12/01/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|19/05/2024
| LaLiga
| Atlético
| 1-4
| Osasuna
|28/09/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Atlético
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Osasuna
|02/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona
|26/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Sevilla
|21/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Osasuna
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Celta
|05/05/2026
| Champions
| Arsenal
| 1-0
| Atlético
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|29/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-1
| Arsenal
|25/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Athletic Bilbao