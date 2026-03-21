Osasuna - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Osasuna - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 13:32
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Madrid, 21 de marzo de 2026.

El Osasuna, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Girona este sábado a las 18:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 70 28
2 Champions Real Madrid 66 28
3 Champions Villarreal 58 29
4 Champions Atlético 57 28
5 Europa League Betis 44 28
6 Conference League Celta 41 28
11 Permanencia Osasuna 34 28
12 Permanencia Girona 34 28
18 Descenso Elche 26 28
19 Descenso Levante 23 28
20 Descenso Real Oviedo 21 28

-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Jon Moncayola, Victor Munoz, Raul Moro, Lucas Torro, Aimar Oroz, Ante Budimir.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Alejandro Frances, Daley Blind, Arnau Martinez; Fran Beltran, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna
13/04/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Girona
29/08/2024 LaLiga Girona 4-0 Osasuna
09/03/2024 LaLiga Girona 2-0 Osasuna
04/11/2023 LaLiga Osasuna 2-4 Girona

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna
07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca
01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna
21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid
13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao
07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta
23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona
16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona

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