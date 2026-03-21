Osasuna - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
El Osasuna, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Girona este sábado a las 18:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 70
| 28
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 28
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 28
|11
| Permanencia
| Osasuna
| 34
| 28
|12
| Permanencia
| Girona
| 34
| 28
|18
| Descenso
| Elche
| 26
| 28
|19
| Descenso
| Levante
| 23
| 28
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 28
-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Jon Moncayola, Victor Munoz, Raul Moro, Lucas Torro, Aimar Oroz, Ante Budimir.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Alejandro Frances, Daley Blind, Arnau Martinez; Fran Beltran, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Vladyslav Vanat.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|13/04/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Girona
|29/08/2024
| LaLiga
| Girona
| 4-0
| Osasuna
|09/03/2024
| LaLiga
| Girona
| 2-0
| Osasuna
|04/11/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 2-4
| Girona
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Athletic Bilbao
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta
|23/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona