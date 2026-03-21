Osasuna - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 21 marzo 2026 17:46
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Madrid, 21 de marzo de 2026.

El Osasuna, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante el Girona este sábado a las 18:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Ruben Garcia, Iker Munoz, Jon Moncayola, Victor Munoz; Aimar Oroz, Ante Budimir.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Fran Beltran, Axel Witsel, Azzedine Ounahi; Viktor Tsigankov, Vladyslav Vanat, Joel Roca.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna
13/04/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Girona
29/08/2024 LaLiga Girona 4-0 Osasuna
09/03/2024 LaLiga Girona 2-0 Osasuna
04/11/2023 LaLiga Osasuna 2-4 Girona

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna
07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca
01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna
21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid
13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao
07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta
23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona
16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona

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