Osasuna - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.

El Osasuna, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante el Girona este sábado a las 18:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Ruben Garcia, Iker Munoz, Jon Moncayola, Victor Munoz; Aimar Oroz, Ante Budimir.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Fran Beltran, Axel Witsel, Azzedine Ounahi; Viktor Tsigankov, Vladyslav Vanat, Joel Roca.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna 13/04/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Girona 29/08/2024 LaLiga Girona 4-0 Osasuna 09/03/2024 LaLiga Girona 2-0 Osasuna 04/11/2023 LaLiga Osasuna 2-4 Girona

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna 21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Girona.