Osasuna - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Osasuna - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 22 noviembre 2025 13:32

Madrid, 22 de noviembre de 2025.

El Osasuna, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Real Sociedad este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 31 12
2 Champions Barcelona 28 12
3 Champions Villarreal 26 12
4 Champions Atlético 25 12
5 Europa League Betis 20 12
6 Conference League Espanyol 18 12
14 Permanencia Real Sociedad 13 12
17 Permanencia Osasuna 11 12
18 Descenso Girona 10 12
19 Descenso Levante 9 13
20 Descenso Real Oviedo 8 12

-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones, Jon Moncayola; Lucas Torro, Moi Gomez, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Enrique Barja, Raul Garcia.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez, Jon Martin; Brais Mendez, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler; Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/02/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Real Sociedad
27/10/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Osasuna
10/02/2024 LaLiga Real Sociedad 0-1 Osasuna
02/12/2023 LaLiga Osasuna 1-1 Real Sociedad
28/04/2023 LaLiga Osasuna 0-2 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna
03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna
26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta
18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna
03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad
01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao
24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla
19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad
05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo

Contador

Contenido patrocinado