Oviedo - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Getafe este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el séptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 35 5 Champions Betis 54 35 6 Europa League Celta 50 35 7 Conference League Getafe 44 34 18 Descenso Alavés 37 35 19 Descenso Levante 36 35 20 Descenso Real Oviedo 28 34

-Onces iniciales probables.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Javi Lopez; Nicolas Fonseca, Ilyas Chaira, Thiago Fernandez, Santiago Colombatto; Alberto Reina, Federico Vinas.

GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Juan Iglesias, Davinchi; Adrian Liso, Luis Milla, Mauro Arambarri; Luis Vazquez, Martin Satriano.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal 12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Getafe.