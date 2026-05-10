Oviedo - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de mayo de 2026.
El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Getafe este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el séptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 35
|5
| Champions
| Betis
| 54
| 35
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 35
|7
| Conference League
| Getafe
| 44
| 34
|18
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|19
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Onces iniciales probables.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Javi Lopez; Nicolas Fonseca, Ilyas Chaira, Thiago Fernandez, Santiago Colombatto; Alberto Reina, Federico Vinas.
GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Juan Iglesias, Davinchi; Adrian Liso, Luis Milla, Mauro Arambarri; Luis Vazquez, Martin Satriano.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Oviedo
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
|22/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Getafe
|13/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Getafe
|05/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Athletic Bilbao