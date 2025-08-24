Oviedo - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 24 agosto 2025 21:01
@epdeportes

Madrid, 24 de agosto de 2025.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Real Madrid este domingo a las 21:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
OVIEDO: Aaron Escandell; Oier Luengo, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Nacho Vidal, Luka Ilic, Leander Dendoncker, Ilyas Chaira, Jose Salomon Rondon.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Franco Mastantuono, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Rodrygo; Arda Guler, Kylian Mbappe.

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Oviedo
21/06/2025 LaLiga Oviedo 3-1 CD Mirandes
15/06/2025 LaLiga CD Mirandes 1-0 Oviedo
11/06/2025 LaLiga Oviedo 1-1 Almeria
07/06/2025 LaLiga Almeria 1-2 Oviedo

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna
24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad
18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid
14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
11/05/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Real Madrid

Contador