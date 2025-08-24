Oviedo - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 24 de agosto de 2025.
El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Real Madrid este domingo a las 21:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
OVIEDO: Aaron Escandell; Oier Luengo, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Nacho Vidal, Luka Ilic, Leander Dendoncker, Ilyas Chaira, Jose Salomon Rondon.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Franco Mastantuono, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Rodrygo; Arda Guler, Kylian Mbappe.
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Oviedo
|21/06/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 3-1
| CD Mirandes
|15/06/2025
| LaLiga
| CD Mirandes
| 1-0
| Oviedo
|11/06/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 1-1
| Almeria
|07/06/2025
| LaLiga
| Almeria
| 1-2
| Oviedo
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad
|18/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Madrid
|14/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|11/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-3
| Real Madrid