Paula Badosa - Aliaksandra Sasnovich, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Paula Badosa - Aliaksandra Sasnovich: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de marzo de 2026.
La tenista Española Paula Badosa(100) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Miami Open a la tenista Bielorrusa Aliaksandra Sasnovich(116) este miércoles a las 19:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (4-6, 6-3, 1-6)
| Aliaksandra Sasnovich
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/03/2026
| Austin (Semifinal)
| Paula Badosa
| 1-2 (2-6, 6-3, 3-6)
| Bianca Andreescu
|12/03/2026
| Austin (Cuartos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Sinja Kraus
|11/03/2026
| Austin (Octavos de final)
| Lulu Sun
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Paula Badosa
|10/03/2026
| Austin (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 2-1 (2-6, 6-2, 7-5)
| Gabriela Ruse
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Yulia Putintseva
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Paula Badosa
-Últimos Resultados de Aliaksandra Sasnovich.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Renata Zarazua
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Aliaksandra Sasnovich
|16/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Ayla Aksu
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Aliaksandra Sasnovich
|02/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Kayla Day
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Aliaksandra Sasnovich
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Sorana Cirstea
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Aliaksandra Sasnovich
|14/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Sonay Kartal
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Aliaksandra Sasnovich