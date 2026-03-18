Paula Badosa - Aliaksandra Sasnovich, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Paula Badosa - Aliaksandra Sasnovich: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 18:02
Madrid, 18 de marzo de 2026.

La tenista Española Paula Badosa(100) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Miami Open a la tenista Bielorrusa Aliaksandra Sasnovich(116) este miércoles a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) Aliaksandra Sasnovich

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/03/2026 Austin (Semifinal) Paula Badosa 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) Bianca Andreescu
12/03/2026 Austin (Cuartos de final) Paula Badosa 2-0 (7-5, 6-1) Sinja Kraus
11/03/2026 Austin (Octavos de final) Lulu Sun 0-2 (1-6, 6-7) Paula Badosa
10/03/2026 Austin (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 2-1 (2-6, 6-2, 7-5) Gabriela Ruse
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Yulia Putintseva 2-0 (6-4, 6-2) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Aliaksandra Sasnovich.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Renata Zarazua 0-2 (3-6, 4-6) Aliaksandra Sasnovich
16/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Ayla Aksu 0-2 (4-6, 4-6) Aliaksandra Sasnovich
02/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Kayla Day 2-0 (6-2, 7-5) Aliaksandra Sasnovich
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Sorana Cirstea 2-0 (6-3, 7-6) Aliaksandra Sasnovich
14/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Sonay Kartal 0-2 (4-6, 3-6) Aliaksandra Sasnovich

