Pedro Martinez - Luciano Darderi, en directo hoy: sigue el partido de Estoril Open

Pedro Martinez - Luciano Darderi: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Estoril Open
Pedro Martinez - Luciano Darderi: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Estoril Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 23 julio 2026 18:30
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Madrid, 23 de julio de 2026.

El tenista español Pedro Martinez(159) se enfrenta en Octavos de final del torneo Estoril Open al tenista italiano Luciano Darderi(21) este jueves no antes de las 19:30.

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Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/02/2026 Argentina Open (Cuartos de final) Pedro Martinez 0-2 (5-7, 1-6) Luciano Darderi
20/03/2025 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Pedro Martinez 0-2 (4-6, 1-6) Luciano Darderi
12/01/2025 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pedro Martinez 1-0 (6-3, 4-1) Luciano Darderi
24/06/2024 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 0-2 (5-7, 5-7) Luciano Darderi

Últimos Resultados de Pedro Martinez

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/07/2026 Estoril Open (Dieciseisavos de final) Henrique Rocha 0-2 (5-7, 5-7) Pedro Martinez
19/07/2026 Estoril Open, Qualification (Cuartos de final) Pedro Martinez 2-0 (6-3, 6-2) Timofey Skatov
18/07/2026 Estoril Open, Qualification (Octavos de final) Pedro Martinez 2-0 (6-0, 6-4) David Jorda Sanchis
14/07/2026 Swiss Open (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 0-2 (6-7, 1-6) Yannick Hanfmann
08/07/2026 Iasi (Octavos de final) Pedro Martinez 1-2 (6-4, 3-6, 5-7) Maks Kasnikowski

Últimos Resultados de Luciano Darderi

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/07/2026 Swedish Open (Final) Andrey Rublev 2-0 (6-4, 6-3) Luciano Darderi
18/07/2026 Swedish Open (Semifinal) Adolfo Vallejo 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) Luciano Darderi
17/07/2026 Swedish Open (Cuartos de final) Nuno Borges 0-2 (6-7, 4-6) Luciano Darderi
15/07/2026 Swedish Open (Octavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (4-6, 4-6) Luciano Darderi
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ethan Quinn 3-0 (7-6, 7-5, 6-2) Luciano Darderi

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