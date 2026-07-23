Pedro Martinez - Luciano Darderi, en directo hoy: sigue el partido de Estoril Open

Pedro Martinez - Luciano Darderi: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Estoril Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de julio de 2026.
El tenista español Pedro Martinez(159) se enfrenta en Octavos de final del torneo Estoril Open al tenista italiano Luciano Darderi(21) este jueves no antes de las 19:30.
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Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/02/2026
| Argentina Open (Cuartos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Luciano Darderi
|20/03/2025
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Luciano Darderi
|12/01/2025
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Pedro Martinez
| 1-0 (6-3, 4-1)
| Luciano Darderi
|24/06/2024
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Luciano Darderi
Últimos Resultados de Pedro Martinez
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/07/2026
| Estoril Open (Dieciseisavos de final)
| Henrique Rocha
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Pedro Martinez
|19/07/2026
| Estoril Open, Qualification (Cuartos de final)
| Pedro Martinez
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Timofey Skatov
|18/07/2026
| Estoril Open, Qualification (Octavos de final)
| Pedro Martinez
| 2-0 (6-0, 6-4)
| David Jorda Sanchis
|14/07/2026
| Swiss Open (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Yannick Hanfmann
|08/07/2026
| Iasi (Octavos de final)
| Pedro Martinez
| 1-2 (6-4, 3-6, 5-7)
| Maks Kasnikowski
Últimos Resultados de Luciano Darderi
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/07/2026
| Swedish Open (Final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Luciano Darderi
|18/07/2026
| Swedish Open (Semifinal)
| Adolfo Vallejo
| 1-2 (4-6, 7-6, 3-6)
| Luciano Darderi
|17/07/2026
| Swedish Open (Cuartos de final)
| Nuno Borges
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Luciano Darderi
|15/07/2026
| Swedish Open (Octavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Luciano Darderi
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ethan Quinn
| 3-0 (7-6, 7-5, 6-2)
| Luciano Darderi