Quentin Halys - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Quentin Halys - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de agosto de 2026.

El tenista francés Quentin Halys(54) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista australiano Alex de Minaur(7) este sábado no antes de las 20:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/03/2023 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) Quentin Halys

Últimos Resultados de Quentin Halys

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Vit Kopriva 0-2 (6-7, 4-6) Quentin Halys 13/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Quentin Halys 2-0 (6-2, 7-6) Yunchaokete Bu 11/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Quentin Halys 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Soon-Woo Kwon 25/07/2026 Generali Open (Final) Alexander Bublik 0-2 (4-6, 6-7) Quentin Halys 24/07/2026 Generali Open (Semifinal) Yannick Hanfmann 0-2 (4-6, 6-7) Quentin Halys

Últimos Resultados de Alex de Minaur