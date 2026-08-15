Quentin Halys - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Quentin Halys - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open
Quentin Halys - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 15 agosto 2026 19:02
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Madrid, 15 de agosto de 2026.

El tenista francés Quentin Halys(54) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista australiano Alex de Minaur(7) este sábado no antes de las 20:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/03/2023 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) Quentin Halys

Últimos Resultados de Quentin Halys

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Vit Kopriva 0-2 (6-7, 4-6) Quentin Halys
13/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Quentin Halys 2-0 (6-2, 7-6) Yunchaokete Bu
11/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Quentin Halys 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Soon-Woo Kwon
25/07/2026 Generali Open (Final) Alexander Bublik 0-2 (4-6, 6-7) Quentin Halys
24/07/2026 Generali Open (Semifinal) Yannick Hanfmann 0-2 (4-6, 6-7) Quentin Halys

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-1 (5-7, 7-6, 6-1) Alex de Minaur
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) James Duckworth 0-2 (2-6, 6-7) Alex de Minaur
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (6-7, 4-6) Brandon Nakashima
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-2, 6-3) Cruz Hewitt
29/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Stefanos Tsitsipas

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