Quentin Halys - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Quentin Halys - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de agosto de 2026.
El tenista francés Quentin Halys(54) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista australiano Alex de Minaur(7) este sábado no antes de las 20:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/03/2023
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 1-2 (7-6, 6-7, 6-7)
| Quentin Halys
Últimos Resultados de Quentin Halys
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Vit Kopriva
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Quentin Halys
|13/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Quentin Halys
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Yunchaokete Bu
|11/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Quentin Halys
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Soon-Woo Kwon
|25/07/2026
| Generali Open (Final)
| Alexander Bublik
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Quentin Halys
|24/07/2026
| Generali Open (Semifinal)
| Yannick Hanfmann
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Quentin Halys
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (5-7, 7-6, 6-1)
| Alex de Minaur
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| James Duckworth
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Alex de Minaur
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Brandon Nakashima
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Cruz Hewitt
|29/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Stefanos Tsitsipas