Rafael Jodar - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Rafael Jodar - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de abril de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(42) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista australiano Alex de Minaur(8) este viernes a las 20:00.

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-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) Jesper de Jong 18/04/2026 Barcelona Open (Semifinal) Rafael Jodar 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Arthur Fils 17/04/2026 Barcelona Open (Cuartos de final) Cameron Norrie 0-2 (3-6, 2-6) Rafael Jodar 15/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-3) Camilo Ugo Carabelli 13/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Jaume Munar 0-2 (1-6, 2-6) Rafael Jodar

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.