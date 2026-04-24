Rafael Jodar - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Rafael Jodar - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Rafael Jodar - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 24 abril 2026 19:04
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Madrid, 24 de abril de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(42) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista australiano Alex de Minaur(8) este viernes a las 20:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) Jesper de Jong
18/04/2026 Barcelona Open (Semifinal) Rafael Jodar 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Arthur Fils
17/04/2026 Barcelona Open (Cuartos de final) Cameron Norrie 0-2 (3-6, 2-6) Rafael Jodar
15/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-3) Camilo Ugo Carabelli
13/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Jaume Munar 0-2 (1-6, 2-6) Rafael Jodar

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Alex de Minaur 0-2 (3-6, 4-6) Hamad Medjedovic
14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-4) Sebastian Ofner
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Valentin Vacherot 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Alex de Minaur
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Alexander Blockx 0-2 (5-7, 6-7) Alex de Minaur
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 1-2 (6-7, 6-2, 2-6) Alex de Minaur

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