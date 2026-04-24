Rafael Jodar - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Rafael Jodar - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de abril de 2026.
El tenista español Rafael Jodar(42) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista australiano Alex de Minaur(8) este viernes a las 20:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (2-6, 7-5, 6-4)
| Jesper de Jong
|18/04/2026
| Barcelona Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Arthur Fils
|17/04/2026
| Barcelona Open (Cuartos de final)
| Cameron Norrie
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|15/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Camilo Ugo Carabelli
|13/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Rafael Jodar
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Hamad Medjedovic
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Sebastian Ofner
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Alex de Minaur
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Alexander Blockx
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Alex de Minaur
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (6-7, 6-2, 2-6)
| Alex de Minaur