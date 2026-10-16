Rafael Jodar - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Rafael Jodar - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de octubre de 2026.
El tenista español Rafael Jodar(13) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista noruego Casper Ruud(24) este viernes no antes de las 08:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 1-2 (7-6, 4-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Rafael Jodar
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 1-2 (6-4, 2-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Adolfo Vallejo
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Rafael Jodar
|25/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Alexander Bublik
Últimos Resultados de Casper Ruud
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Casper Ruud
| 0-0 (5-2)
| Felix Auger-Aliassime
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Learner Tien
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Casper Ruud
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Yunchaokete Bu
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Casper Ruud
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Luciano Darderi
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Casper Ruud
|25/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Casper Ruud
| 2-1 (6-7, 6-4, 10-8)
| Francisco Cerundolo