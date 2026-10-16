Rafael Jodar - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Rafael Jodar - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Shanghai Rolex Masters
Rafael Jodar - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 16 octubre 2026 7:32
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Madrid, 16 de octubre de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(13) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista noruego Casper Ruud(24) este viernes no antes de las 08:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Rafael Jodar
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Rafael Jodar
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Thiago Agustin Tirante 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) Rafael Jodar
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Adolfo Vallejo 2-0 (6-1, 6-3) Rafael Jodar
25/09/2026 Laver Cup (Final) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-3) Alexander Bublik

Últimos Resultados de Casper Ruud

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Casper Ruud 0-0 (5-2) Felix Auger-Aliassime
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Learner Tien 0-2 (4-6, 6-7) Casper Ruud
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Yunchaokete Bu 0-2 (1-6, 6-7) Casper Ruud
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Luciano Darderi 2-0 (7-6, 6-3) Casper Ruud
25/09/2026 Laver Cup (Final) Casper Ruud 2-1 (6-7, 6-4, 10-8) Francisco Cerundolo
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