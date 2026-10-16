Rafael Jodar - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Rafael Jodar - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de octubre de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(13) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista noruego Casper Ruud(24) este viernes no antes de las 08:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Rafael Jodar 12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Rafael Jodar 10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Thiago Agustin Tirante 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) Rafael Jodar 01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Adolfo Vallejo 2-0 (6-1, 6-3) Rafael Jodar 25/09/2026 Laver Cup (Final) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-3) Alexander Bublik

Últimos Resultados de Casper Ruud