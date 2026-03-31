Rafael Jodar - Dusan Lajovic, en directo hoy: sigue el partido de Grand Prix Hassan II

Rafael Jodar - Dusan Lajovic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Grand Prix Hassan II - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: martes, 31 marzo 2026 16:15
Madrid, 31 de marzo de 2026.

El tenista Español Rafael Jodar(89) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Grand Prix Hassan II al tenista Serbio Dusan Lajovic(132) este martes a las 17:15.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 0-2 (5-7, 4-6) Tomas Etcheverry
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Aleksandar Vukic 0-2 (1-6, 2-6) Rafael Jodar
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) Yannick Hanfmann
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Rafael Jodar 2-0 (6-4, 6-4) Benjamin Bonzi
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 7-6) Manoj Dhamne Manas

-Últimos Resultados de Dusan Lajovic.

30/03/2026 Grand Prix Hassan II, Qualification (Cuartos de final) Dusan Lajovic 2-0 (6-4, 6-4) Lloyd Harris
29/03/2026 Grand Prix Hassan II, Qualification (Octavos de final) Dusan Lajovic 2-0 (6-1, 6-4) Jakub Paul
24/03/2026 Alicante (Dieciseisavos de final) Marco Cecchinato 2-0 (7-5, 6-3) Dusan Lajovic
23/02/2026 Chile Open (Dieciseisavos de final) Dusan Lajovic 0-2 (0-6, 3-6) Yannick Hanfmann
20/02/2026 Rio Open (Octavos de final) Matteo Berrettini 2-1 (3-6, 6-4, 6-2) Dusan Lajovic

