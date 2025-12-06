Real Betis - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Betis - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 6 diciembre 2025 13:32

Madrid, 6 de diciembre de 2025.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Barcelona este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 37 15
2 Champions Real Madrid 36 15
3 Champions Villarreal 32 14
4 Champions Atlético 31 15
5 Europa League Betis 24 14
6 Conference League Espanyol 24 14
18 Descenso Girona 12 14
19 Descenso Real Oviedo 10 15
20 Descenso Levante 9 14

-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Pablo Fornals, Marc Roca, Antony, Sergi Altimira, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Alejandro Balde; Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/04/2025 LaLiga Barcelona 1-1 Betis
07/12/2024 LaLiga Betis 2-2 Barcelona
21/01/2024 LaLiga Betis 2-4 Barcelona
16/09/2023 LaLiga Barcelona 5-0 Betis
29/04/2023 LaLiga Barcelona 4-0 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis
23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona
09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis
02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca
27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético
29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés
25/11/2025 Champions Chelsea 3-0 Barcelona
22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao
09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona

