Real Betis - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 6 de diciembre de 2025.
El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Barcelona este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 37
| 15
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 15
|3
| Champions
| Villarreal
| 32
| 14
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 15
|5
| Europa League
| Betis
| 24
| 14
|6
| Conference League
| Espanyol
| 24
| 14
|18
| Descenso
| Girona
| 12
| 14
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Pablo Fornals, Marc Roca, Antony, Sergi Altimira, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Alejandro Balde; Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 1-1
| Betis
|07/12/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Barcelona
|21/01/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-4
| Barcelona
|16/09/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 5-0
| Betis
|29/04/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Betis
|23/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|25/11/2025
| Champions
| Chelsea
| 3-0
| Barcelona
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona