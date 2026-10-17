Real Betis - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de octubre de 2026.

El Betis, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de La Cartuja ante Barcelona este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 5 - 2 como local contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada como local contra Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Hector Bellerin, Valentin Gomez, Francisco Garcia; Facundo Bernal, Dani Ceballos, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Fermin Lopez, Gabriel Jesus.

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