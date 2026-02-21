Real Betis - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Betis - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 21 febrero 2026 11:17
Madrid, 21 de febrero de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Rayo este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 60 24
2 Champions Barcelona 58 24
3 Champions Villarreal 48 24
4 Champions Atlético 45 24
5 Europa League Betis 41 24
6 Conference League Espanyol 35 24
17 Permanencia Rayo 25 23
18 Descenso Mallorca 24 24
19 Descenso Levante 18 24
20 Descenso Real Oviedo 16 23

-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Marc Roca, Antony, Alvaro Fidalgo, Abdessamad Ezzalzouli, Cedric Bakambu.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Pathe Ciss, Ilias Akhomach, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Unai Lopez, Jorge de Frutos.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis
15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis
22/12/2024 LaLiga Betis 1-1 Rayo
17/03/2024 LaLiga Rayo 2-0 Betis
02/09/2023 LaLiga Betis 1-0 Rayo

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis
08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis
01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia
25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético
01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo
24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna
18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo
11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca

