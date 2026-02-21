Real Betis - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de febrero de 2026.
El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Rayo este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 24
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 24
|3
| Champions
| Villarreal
| 48
| 24
|4
| Champions
| Atlético
| 45
| 24
|5
| Europa League
| Betis
| 41
| 24
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 24
|17
| Permanencia
| Rayo
| 25
| 23
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 24
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 24
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 23
-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Marc Roca, Antony, Alvaro Fidalgo, Abdessamad Ezzalzouli, Cedric Bakambu.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Pathe Ciss, Ilias Akhomach, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Unai Lopez, Jorge de Frutos.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
|15/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Betis
|22/12/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
|17/03/2024
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Betis
|02/09/2023
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
|08/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Betis
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Atlético
|01/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Rayo
|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
|11/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Mallorca