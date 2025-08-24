Real Sociedad - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: domingo, 24 agosto 2025 14:30
Madrid, 24 de agosto de 2025.

El Real Sociedad, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Espanyol este domingo a las 19:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 6 2
2 Champions Betis 4 2
3 Champions Rayo 3 1
4 Champions Getafe 3 1
5 Champions Villarreal 3 1
6 Europa League Athletic Bilbao 3 1
7 Europa League Espanyol 3 1
8 Conference League Real Madrid 3 1
11 Permanencia Real Sociedad 1 1
18 Descenso Levante 0 2
19 Descenso Girona 0 1
20 Descenso Oviedo 0 1

-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Benat Turrientes, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Pablo Marin, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Edu Exposito, Jofre Carreras, Ramon Terrats, Javier Puado, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/02/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol
24/08/2024 LaLiga Espanyol 0-1 Real Sociedad
13/02/2023 LaLiga Espanyol 2-3 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad
24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad
18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona
13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta
10/05/2025 LaLiga Atlético 4-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
24/05/2025 LaLiga Espanyol 2-0 Las Palmas
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol
15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona
11/05/2025 LaLiga Leganés 3-2 Espanyol

