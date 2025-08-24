Real Sociedad - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 24 de agosto de 2025.
El Real Sociedad, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Espanyol este domingo a las 19:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|2
| Champions
| Betis
| 4
| 2
|3
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|4
| Champions
| Getafe
| 3
| 1
|5
| Champions
| Villarreal
| 3
| 1
|6
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 3
| 1
|7
| Europa League
| Espanyol
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Real Madrid
| 3
| 1
|11
| Permanencia
| Real Sociedad
| 1
| 1
|18
| Descenso
| Levante
| 0
| 2
|19
| Descenso
| Girona
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Benat Turrientes, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Pablo Marin, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Edu Exposito, Jofre Carreras, Ramon Terrats, Javier Puado, Roberto Fernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/02/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|24/08/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Real Sociedad
|13/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-3
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta
|10/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|24/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Las Palmas
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|15/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|11/05/2025
| LaLiga
| Leganés
| 3-2
| Espanyol