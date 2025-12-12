Real Sociedad - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 12 de diciembre de 2025.
El Real Sociedad, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Girona este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota de 3 - 0 cosechada contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 40
| 16
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 16
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 16
|5
| Europa League
| Espanyol
| 27
| 15
|6
| Conference League
| Betis
| 24
| 15
|14
| Permanencia
| Real Sociedad
| 16
| 15
|18
| Descenso
| Girona
| 12
| 15
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 15
-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Aritz Elustondo, Sergio Gomez, Jon Martin; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Ander Barrenetxea, Goncalo Guedes.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Daley Blind, Alex Moreno, Arnau Martinez, Vitor Reis; Ivan Martin, Bryan Gil, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Vladyslav Vanat.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
|19/10/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Real Sociedad
|03/02/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Real Sociedad
|12/08/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Girona
|13/05/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Girona
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 3-0
| Girona
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|23/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona