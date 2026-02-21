Real Sociedad - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 21 febrero 2026 9:00
Madrid, 21 de febrero de 2026.

El Real Sociedad, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Oviedo este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 60 24
2 Champions Barcelona 58 24
3 Champions Villarreal 48 24
4 Champions Atlético 45 24
5 Europa League Betis 41 24
6 Conference League Espanyol 35 24
9 Permanencia Real Sociedad 31 24
18 Descenso Mallorca 24 24
19 Descenso Levante 18 24
20 Descenso Real Oviedo 16 23

-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Benat Turrientes, Jon Gorrotxategi, Goncalo Guedes, Carlos Soler, Pablo Marin, Mikel Oyarzabal.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Carmo, Javi Lopez, Eric Bailly; Nicolas Fonseca, Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Federico Vinas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche
01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad
25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta
18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao
31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona
25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo
17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo
10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis

