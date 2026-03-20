Roberto Bautista Agut - Karen Khachanov, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Roberto Bautista Agut - Karen Khachanov: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 18:30
Madrid, 20 de marzo de 2026.

El tenista Español Roberto Bautista Agut(89) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Ruso Karen Khachanov(15) este viernes a las 19:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/04/2024 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Roberto Bautista Agut 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Karen Khachanov
07/02/2024 Open 13 Provence (Octavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (2-6, 2-6) Karen Khachanov
30/04/2023 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 2-1 (7-5, 4-6, 6-3) Roberto Bautista Agut

-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) James Duckworth 0-2 (6-7, 6-7) Roberto Bautista Agut
13/03/2026 Cap Cana (Octavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (4-6, 6-7) Valentin Royer
12/03/2026 Cap Cana (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 2-0 (6-1, 6-4) David Goffin
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Roberto Bautista Agut 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Jack Draper
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (4-6, 7-6, 4-6) Roberto Bautista Agut

-Últimos Resultados de Karen Khachanov.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Karen Khachanov 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Joao Fonseca
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Jenson Brooksby 2-0 (7-6, 6-4) Karen Khachanov
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alexander Shevchenko 1-2 (7-6, 2-6, 3-6) Karen Khachanov
19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) Karen Khachanov
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Marton Fucsovics 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) Karen Khachanov

Contenido patrocinado