Roberto Bautista Agut - Karen Khachanov, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Roberto Bautista Agut - Karen Khachanov: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de marzo de 2026.
El tenista Español Roberto Bautista Agut(89) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Ruso Karen Khachanov(15) este viernes a las 19:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/04/2024
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-2 (6-3, 3-6, 5-7)
| Karen Khachanov
|07/02/2024
| Open 13 Provence (Octavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Karen Khachanov
|30/04/2023
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-3)
| Roberto Bautista Agut
-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| James Duckworth
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Roberto Bautista Agut
|13/03/2026
| Cap Cana (Octavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Valentin Royer
|12/03/2026
| Cap Cana (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 2-0 (6-1, 6-4)
| David Goffin
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Jack Draper
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (4-6, 7-6, 4-6)
| Roberto Bautista Agut
-Últimos Resultados de Karen Khachanov.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Karen Khachanov
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Joao Fonseca
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Jenson Brooksby
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Karen Khachanov
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alexander Shevchenko
| 1-2 (7-6, 2-6, 3-6)
| Karen Khachanov
|19/02/2026
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-3)
| Karen Khachanov
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Marton Fucsovics
| 1-2 (2-6, 6-4, 4-6)
| Karen Khachanov