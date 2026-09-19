Sevilla 0 - 0 Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 19 de septiembre de 2026.
El Sevilla, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Barcelona este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Deportivo, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 7 - 2 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Arouna Sangante, Andres Castrin, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra, Giorgi Kochorashvili, Felix Correia, Youssouf Fofana, Robbie Ure.
BARCELONA: Dominik Livakovic; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Fermin Lopez, Raphinha.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Sevilla
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|09/02/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-4
| Barcelona
|20/10/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 5-1
| Sevilla
|26/05/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Barcelona
Últimos Resultados de Sevilla
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 0-1
| Sevilla
|11/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Valencia
|06/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Sevilla
|29/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Atlético
|22/08/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-3
| Sevilla
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|09/09/2026
| Champions
| Barcelona
| 5-1
| Feyenoord
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
14' Barcelona tiene el control del balón.
14' Barcelona tiene el control del balón.
14' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
14' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
13' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
13' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
13' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
13' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
12' Saque de portería para Sevilla.
12' Saque de portería para Sevilla.
11' Pedri alivia la presión con un despeje.
11' Pedri alivia la presión con un despeje.
11' Fermin Lopez (Barcelona) saca el córner desde la izquierda.
11' Fermin Lopez (Barcelona) saca el córner desde la izquierda.
11' Arouna Sangante Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
11' Arouna Sangante Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
10' Barcelona intenta crear peligro.
10' Barcelona intenta crear peligro.
10' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
10' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
10' Posesión de balón: Sevilla: 33 %, Barcelona: 67 %.
10' Posesión de balón: Sevilla: 33 %, Barcelona: 67 %.
10' Barcelona tiene el control del balón.
10' Barcelona tiene el control del balón.
9' Andreas Christensen alivia la presión con un despeje.
9' Andreas Christensen alivia la presión con un despeje.
9' Andreas Christensen alivia la presión con un despeje.
9' Andreas Christensen alivia la presión con un despeje.
8' El árbitro pita tiro libre a Rodri (Barcelona) por zancadillear a Miguel Angel Sierra.
8' El árbitro pita tiro libre a Rodri (Barcelona) por zancadillear a Miguel Angel Sierra.
8' ¡Cerca! Gran disparo desde larga distancia de Lamine Yamal que rebota en el poste.
8' ¡Cerca! Gran disparo desde larga distancia de Lamine Yamal que rebota en el poste.
7' Rodri alivia la presión con un despeje.
7' Rodri alivia la presión con un despeje.
7' Barcelona tiene el control del balón.
7' Barcelona tiene el control del balón.
6' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
6' Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
6' Gabriel Suazo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
6' Gabriel Suazo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
6' Gabriel Suazo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
6' Gabriel Suazo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Pau Cubarsí hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Pau Cubarsí hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Posesión de balón: Sevilla: 33 %, Barcelona: 67 %.
5' Posesión de balón: Sevilla: 33 %, Barcelona: 67 %.
4' Andres Castrin Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
4' Andres Castrin Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
4' Rodri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
4' Rodri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
4' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje.
4' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje.
3' Barcelona tiene el control del balón.
3' Barcelona tiene el control del balón.
3' Barcelona intenta crear peligro.
3' Barcelona intenta crear peligro.
3' Fermin Lopez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
3' Fermin Lopez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
2' Rodri Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
2' Rodri Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
2' Sevilla intenta crear peligro.
2' Sevilla intenta crear peligro.
2' Felix Correia se impone a Eric García en un duelo aéreo.
2' Felix Correia se impone a Eric García en un duelo aéreo.
1' Saque de portería para Sevilla.
1' Saque de portería para Sevilla.
1' Sevilla tiene el control del balón.
1' Sevilla tiene el control del balón.
1' Bienvenidos al partido de esta noche.
1' Bienvenidos al partido de esta noche.
1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.
1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.
1' Sevilla saca, y da comienzo el partido.
1' Sevilla saca, y da comienzo el partido.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
0' Bienvenidos a Estadio R. Sanchez Pizjuan. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
0' Bienvenidos a Estadio R. Sanchez Pizjuan. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
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