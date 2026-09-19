Sevilla 0 - 0 Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 19 de septiembre de 2026.

El Sevilla, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Barcelona este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Deportivo, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 7 - 2 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Arouna Sangante, Andres Castrin, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra, Giorgi Kochorashvili, Felix Correia, Youssouf Fofana, Robbie Ure.BARCELONA: Dominik Livakovic; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Fermin Lopez, Raphinha.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona 09/02/2025 LaLiga Sevilla 1-4 Barcelona 20/10/2024 LaLiga Barcelona 5-1 Sevilla 26/05/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Barcelona

Últimos Resultados de Sevilla

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/09/2026 LaLiga Deportivo 0-1 Sevilla 11/09/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Valencia 06/09/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Sevilla 29/08/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Atlético 22/08/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-3 Sevilla

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/09/2026 LaLiga Barcelona 7-2 Racing 13/09/2026 LaLiga Levante 2-4 Barcelona 09/09/2026 Champions Barcelona 5-1 Feyenoord 06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona 31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo

21:16 14' Barcelona tiene el control del balón. 14' Barcelona tiene el control del balón. 21:16 14' Sevilla saca de banda en su mitad del campo. 14' Sevilla saca de banda en su mitad del campo. 21:15 13' Sevilla saca de banda en su mitad del campo. 13' Sevilla saca de banda en su mitad del campo. 21:15 13' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. 13' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. 21:13 12' Saque de portería para Sevilla. 12' Saque de portería para Sevilla. 21:13 11' Pedri alivia la presión con un despeje. 11' Pedri alivia la presión con un despeje. 21:13 11' Fermin Lopez (Barcelona) saca el córner desde la izquierda. 11' Fermin Lopez (Barcelona) saca el córner desde la izquierda. 21:12 11' Arouna Sangante Sevilla intercepta un centro dirigido al área. 11' Arouna Sangante Sevilla intercepta un centro dirigido al área. 21:12 10' Barcelona intenta crear peligro. 10' Barcelona intenta crear peligro. 21:12 10' Barcelona saca de banda en su mitad del campo. 10' Barcelona saca de banda en su mitad del campo. 21:11 10' Posesión de balón: Sevilla: 33 %, Barcelona: 67 %. 10' Posesión de balón: Sevilla: 33 %, Barcelona: 67 %. 21:11 10' Barcelona tiene el control del balón. 10' Barcelona tiene el control del balón. 21:11 9' Andreas Christensen alivia la presión con un despeje. 9' Andreas Christensen alivia la presión con un despeje. 21:11 9' Andreas Christensen alivia la presión con un despeje. 9' Andreas Christensen alivia la presión con un despeje. 21:10 8' El árbitro pita tiro libre a Rodri (Barcelona) por zancadillear a Miguel Angel Sierra. 8' El árbitro pita tiro libre a Rodri (Barcelona) por zancadillear a Miguel Angel Sierra. 21:10 8' ¡Cerca! Gran disparo desde larga distancia de Lamine Yamal que rebota en el poste. 8' ¡Cerca! Gran disparo desde larga distancia de Lamine Yamal que rebota en el poste. 21:10 7' Rodri alivia la presión con un despeje. 7' Rodri alivia la presión con un despeje. 21:08 7' Barcelona tiene el control del balón. 7' Barcelona tiene el control del balón. 21:08 6' Sevilla saca de banda en su mitad del campo. 6' Sevilla saca de banda en su mitad del campo. 21:08 6' Gabriel Suazo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 6' Gabriel Suazo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:07 6' Gabriel Suazo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 6' Gabriel Suazo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:07 5' Pau Cubarsí hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 5' Pau Cubarsí hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:07 5' Posesión de balón: Sevilla: 33 %, Barcelona: 67 %. 5' Posesión de balón: Sevilla: 33 %, Barcelona: 67 %. 21:06 4' Andres Castrin Sevilla intercepta un centro dirigido al área. 4' Andres Castrin Sevilla intercepta un centro dirigido al área. 21:06 4' Rodri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 4' Rodri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:06 4' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje. 4' Lucien Agoume alivia la presión con un despeje. 21:06 3' Barcelona tiene el control del balón. 3' Barcelona tiene el control del balón. 21:04 3' Barcelona intenta crear peligro. 3' Barcelona intenta crear peligro. 21:04 3' Fermin Lopez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 3' Fermin Lopez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:04 2' Rodri Barcelona intercepta un centro dirigido al área. 2' Rodri Barcelona intercepta un centro dirigido al área. 21:04 2' Sevilla intenta crear peligro. 2' Sevilla intenta crear peligro. 21:03 2' Felix Correia se impone a Eric García en un duelo aéreo. 2' Felix Correia se impone a Eric García en un duelo aéreo. 21:03 1' Saque de portería para Sevilla. 1' Saque de portería para Sevilla. 21:03 1' Sevilla tiene el control del balón. 1' Sevilla tiene el control del balón. 21:02 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 21:02 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 21:02 1' Sevilla saca, y da comienzo el partido. 1' Sevilla saca, y da comienzo el partido. 21:02 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 21:02 0' Bienvenidos a Estadio R. Sanchez Pizjuan. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Estadio R. Sanchez Pizjuan. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.