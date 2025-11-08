Sevilla - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 8 de noviembre de 2025.

El Sevilla, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Osasuna este sábado a las 16:15, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Barcelona 25 11 3 Champions Villarreal 23 11 4 Champions Atlético 22 11 5 Europa League Betis 19 11 6 Conference League Espanyol 18 11 13 Permanencia Sevilla 13 11 15 Permanencia Osasuna 11 11 18 Descenso Valencia 9 11 19 Descenso Real Oviedo 8 11 20 Descenso Girona 7 11

-Onces iniciales probables.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Marcao, Gabriel Suazo; Batista Mendy, Djibril Sow, Juanlu Sanchez, Gerard Fernandez, Ruben Vargas, Akor Adams.

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Jon Moncayola, Juan Cruz, Abel Bretones; Moi Gomez, Iker Munoz, Aimar Oroz; Victor Munoz, Raul Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/04/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Sevilla 02/12/2024 LaLiga Sevilla 1-1 Osasuna 28/01/2024 LaLiga Sevilla 1-1 Osasuna 23/09/2023 LaLiga Osasuna 0-0 Sevilla 26/02/2023 LaLiga Sevilla 2-3 Osasuna

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca 05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Osasuna.