Sevilla - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 8 de noviembre de 2025.
El Sevilla, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Osasuna este sábado a las 16:15, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Barcelona
| 25
| 11
|3
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|4
| Champions
| Atlético
| 22
| 11
|5
| Europa League
| Betis
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 11
|13
| Permanencia
| Sevilla
| 13
| 11
|15
| Permanencia
| Osasuna
| 11
| 11
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 11
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Marcao, Gabriel Suazo; Batista Mendy, Djibril Sow, Juanlu Sanchez, Gerard Fernandez, Ruben Vargas, Akor Adams.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Jon Moncayola, Juan Cruz, Abel Bretones; Moi Gomez, Iker Munoz, Aimar Oroz; Victor Munoz, Raul Garcia.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/04/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Sevilla
|02/12/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Osasuna
|28/01/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Osasuna
|23/09/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Sevilla
|26/02/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 2-3
| Osasuna
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Osasuna
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna