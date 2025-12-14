Sevilla - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 14 de diciembre de 2025.

El Sevilla, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Oviedo este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 43 17 2 Champions Real Madrid 36 16 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 34 17 5 Europa League Espanyol 30 16 6 Conference League Betis 24 15 13 Permanencia Sevilla 17 15 18 Descenso Girona 15 16 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 15

-Onces iniciales probables.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Nemanja Gudelj, Oso, Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Fabio Cardoso; Batista Mendy, Djibril Sow, Lucien Agoume; Akor Adams, Alexis Sanchez.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Rahim Alhassane; Santiago Colombatto, Leander Dendoncker, Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Jose Salomon Rondon.

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Oviedo.