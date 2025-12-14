Sevilla - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 14 de diciembre de 2025.
El Sevilla, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Oviedo este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 43
| 17
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 16
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 34
| 17
|5
| Europa League
| Espanyol
| 30
| 16
|6
| Conference League
| Betis
| 24
| 15
|13
| Permanencia
| Sevilla
| 17
| 15
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 16
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 15
-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Nemanja Gudelj, Oso, Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Fabio Cardoso; Batista Mendy, Djibril Sow, Lucien Agoume; Akor Adams, Alexis Sanchez.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Rahim Alhassane; Santiago Colombatto, Leander Dendoncker, Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Jose Salomon Rondon.
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Sevilla
|30/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Betis
|24/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Sevilla
|08/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Osasuna
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Mallorca
|29/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Real Oviedo
|23/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Rayo
|09/11/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Oviedo
|03/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Osasuna