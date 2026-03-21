Sevilla - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.

El Sevilla, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Valencia este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Real Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 70 28 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 28 5 Europa League Betis 44 28 6 Conference League Celta 41 28 14 Permanencia Valencia 32 28 15 Permanencia Sevilla 31 28 18 Descenso Elche 26 28 19 Descenso Levante 23 28 20 Descenso Real Oviedo 21 28

-Onces iniciales probables.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Gabriel Suazo; Djibril Sow, Lucien Agoume, Juanlu Sanchez, Alexis Sanchez, Oso, Akor Adams.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia, Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Largie Ramazani, Filip Ugrinic, Arnaut Danjuma; Javier Guerra, Umar Sadiq.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla 11/04/2025 LaLiga Valencia 1-0 Sevilla 11/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Valencia 17/02/2024 LaLiga Valencia 0-0 Sevilla 11/08/2023 LaLiga Sevilla 1-2 Valencia

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Valencia.