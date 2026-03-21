Sevilla - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
El Sevilla, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Valencia este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Real Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 70
| 28
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 28
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 28
|14
| Permanencia
| Valencia
| 32
| 28
|15
| Permanencia
| Sevilla
| 31
| 28
|18
| Descenso
| Elche
| 26
| 28
|19
| Descenso
| Levante
| 23
| 28
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 28
-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Gabriel Suazo; Djibril Sow, Lucien Agoume, Juanlu Sanchez, Alexis Sanchez, Oso, Akor Adams.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia, Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Largie Ramazani, Filip Ugrinic, Arnaut Danjuma; Javier Guerra, Umar Sadiq.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Sevilla
|11/04/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Sevilla
|11/01/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Valencia
|17/02/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Sevilla
|11/08/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Valencia
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Sevilla
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
|14/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|22/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Valencia
|15/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Valencia