Stefanos Tsitsipas - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Stefanos Tsitsipas - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de marzo de 2026.

El tenista Griego Stefanos Tsitsipas(51) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este viernes a las 22:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-1, 6-2) Alex de Minaur 01/03/2024 Mexican Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) Stefanos Tsitsipas 06/08/2023 Los Cabos Open (Final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-3, 6-4) Alex de Minaur 21/04/2023 Barcelona Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (4-6, 2-6) Stefanos Tsitsipas

-Últimos Resultados de Stefanos Tsitsipas.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-1, 7-6) Arthur Fery 05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Stefanos Tsitsipas 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) Denis Shapovalov 24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Ugo Humbert 2-0 (6-4, 7-5) Stefanos Tsitsipas 19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Stefanos Tsitsipas 0-2 (3-6, 6-7) Andrey Rublev 18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 0-2 (3-6, 4-6) Stefanos Tsitsipas

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.