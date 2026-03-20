Stefanos Tsitsipas - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Stefanos Tsitsipas - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open
Stefanos Tsitsipas - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 21:00
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Madrid, 20 de marzo de 2026.

El tenista Griego Stefanos Tsitsipas(51) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este viernes a las 22:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-1, 6-2) Alex de Minaur
01/03/2024 Mexican Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) Stefanos Tsitsipas
06/08/2023 Los Cabos Open (Final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-3, 6-4) Alex de Minaur
21/04/2023 Barcelona Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (4-6, 2-6) Stefanos Tsitsipas

-Últimos Resultados de Stefanos Tsitsipas.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-1, 7-6) Arthur Fery
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Stefanos Tsitsipas 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) Denis Shapovalov
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Ugo Humbert 2-0 (6-4, 7-5) Stefanos Tsitsipas
19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Stefanos Tsitsipas 0-2 (3-6, 6-7) Andrey Rublev
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 0-2 (3-6, 4-6) Stefanos Tsitsipas

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Sebastian Korda 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) Alex de Minaur
24/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Patrick Kypson 2-1 (6-1, 6-7, 7-6) Alex de Minaur
15/02/2026 Rotterdam Open (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-2) Felix Auger-Aliassime
14/02/2026 Rotterdam Open (Semifinal) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-3) Ugo Humbert

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