Stefanos Tsitsipas - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Stefanos Tsitsipas - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de marzo de 2026.
El tenista Griego Stefanos Tsitsipas(51) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este viernes a las 22:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/05/2024
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Alex de Minaur
|01/03/2024
| Mexican Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-3)
| Stefanos Tsitsipas
|06/08/2023
| Los Cabos Open (Final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Alex de Minaur
|21/04/2023
| Barcelona Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Stefanos Tsitsipas
-Últimos Resultados de Stefanos Tsitsipas.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Arthur Fery
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 1-2 (2-6, 6-3, 4-6)
| Denis Shapovalov
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Ugo Humbert
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Stefanos Tsitsipas
|19/02/2026
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Andrey Rublev
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Stefanos Tsitsipas
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Sebastian Korda
| 1-2 (6-4, 4-6, 4-6)
| Alex de Minaur
|24/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Patrick Kypson
| 2-1 (6-1, 6-7, 7-6)
| Alex de Minaur
|15/02/2026
| Rotterdam Open (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Felix Auger-Aliassime
|14/02/2026
| Rotterdam Open (Semifinal)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Ugo Humbert