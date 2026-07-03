Suiza - Argelia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Suiza - Argelia: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.

La selección de Suiza se enfrenta en Dieciseisavos de final a Argelia este viernes a las 05:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, en Canadá.

-Onces iniciales probables.

SUIZA: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Granit Xhaka, Remo Freuler, Dan Ndoye, Johan Manzambi, Ruben Vargas, Breel Embolo.

ARGELIA: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Nabil Bentaleb, Houssem Aouar, Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi, Amine Gouiri.

-Últimos Resultados de Suiza.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 2-1 Canada 18/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina 13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland

-Últimos Resultados de Argelia.