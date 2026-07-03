Suiza - Argelia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Suiza - Argelia: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de julio de 2026.
La selección de Suiza se enfrenta en Dieciseisavos de final a Argelia este viernes a las 05:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, en Canadá.
-Onces iniciales probables.
SUIZA: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Granit Xhaka, Remo Freuler, Dan Ndoye, Johan Manzambi, Ruben Vargas, Breel Embolo.
ARGELIA: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Nabil Bentaleb, Houssem Aouar, Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi, Amine Gouiri.
-Últimos Resultados de Suiza.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/06/2026
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| 2-1
| Canada
|18/06/2026
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| 4-1
| Bosnia and Herzegovina
|13/06/2026
| World Cup Grp. B
| Qatar
| 1-1
| Switzerland
-Últimos Resultados de Argelia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/06/2026
| World Cup Grp. J
| Algeria
| 3-3
| Austria
|23/06/2026
| World Cup Grp. J
| Jordan
| 1-2
| Algeria
|17/06/2026
| World Cup Grp. J
| Argentina
| 3-0
| Algeria