Taylor Townsend - Jasmine Paolini, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Taylor Townsend - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 20 marzo 2026 17:03
Seguir en

Madrid, 20 de marzo de 2026.

La tenista Estadounidense Taylor Townsend(80) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open a la tenista Italiana Jasmine Paolini(7) este viernes a las 18:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/05/2023 Florence (Final) Jasmine Paolini 2-0 (6-3, 7-5) Taylor Townsend

-Últimos Resultados de Taylor Townsend.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Lulu Sun 0-2 (6-7, 3-6) Taylor Townsend
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-3, 6-2) Taylor Townsend
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Marie Bouzkova 0-2 (2-6, 1-6) Taylor Townsend
03/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Akasha Urhobo 0-2 (0-6, 6-7) Taylor Townsend
02/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Joanna Garland 0-2 (4-6, 4-6) Taylor Townsend

-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Talia Gibson 2-1 (7-5, 2-6, 6-1) Jasmine Paolini
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Ajla Tomljanovic 1-2 (5-7, 7-5, 1-6) Jasmine Paolini
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Anastasia Potapova 1-2 (7-6, 2-6, 3-6) Jasmine Paolini
01/03/2026 Merida Open Akron (Semifinal) Jasmine Paolini 0-2 (5-7, 4-6) Cristina Bucsa
28/02/2026 Merida Open Akron (Cuartos de final) Jasmine Paolini 2-1 (0-6, 6-3, 6-3) Katie Boulter

Contador

