Taylor Townsend - Jasmine Paolini, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Taylor Townsend - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de marzo de 2026.
La tenista Estadounidense Taylor Townsend(80) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open a la tenista Italiana Jasmine Paolini(7) este viernes a las 18:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/05/2023
| Florence (Final)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Taylor Townsend
-Últimos Resultados de Taylor Townsend.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Lulu Sun
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Taylor Townsend
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Taylor Townsend
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Taylor Townsend
|03/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Akasha Urhobo
| 0-2 (0-6, 6-7)
| Taylor Townsend
|02/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Joanna Garland
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Taylor Townsend
-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Talia Gibson
| 2-1 (7-5, 2-6, 6-1)
| Jasmine Paolini
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Ajla Tomljanovic
| 1-2 (5-7, 7-5, 1-6)
| Jasmine Paolini
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Potapova
| 1-2 (7-6, 2-6, 3-6)
| Jasmine Paolini
|01/03/2026
| Merida Open Akron (Semifinal)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Cristina Bucsa
|28/02/2026
| Merida Open Akron (Cuartos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-1 (0-6, 6-3, 6-3)
| Katie Boulter