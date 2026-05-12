Thiago Agustin Tirante - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Thiago Agustin Tirante - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de mayo de 2026.
El tenista Argentino Thiago Agustin Tirante(69) se enfrenta en Octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista Ruso Daniil Medvedev(9) este martes a las 20:30.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Thiago Agustin Tirante.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Thiago Agustin Tirante
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Cameron Norrie
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-0)
| Gianluca Cadenasso
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Thiago Agustin Tirante
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Tommy Paul
-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Pablo Llamas Ruiz
| 1-2 (6-3, 4-6, 2-6)
| Daniil Medvedev
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Tomas Machac
| 0-0 ()
| Daniil Medvedev
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Flavio Cobolli
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Nicolai Budkov Kjaer
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-2, 6-7, 6-4)
| Fabian Marozsan