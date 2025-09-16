Tottenham Hotspur - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 16 de septiembre de 2025.

El Tottenham Hotspur, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de Champions League en el Tottenham Hotspur Stadium ante el Villareal este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el primero lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

TOTTENHAM HOTSPUR: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence; Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur, Pape Sarr; Mohammed Kudus, Richarlison, Xavi Simons.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Santi Comesana, Tajon Buchanan; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.

-Últimos Resultados del Tottenham Hotspur.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2023 Champions Tottenham Hotspur 0-0 AC Milan 14/02/2023 Champions AC Milan 1-0 Tottenham Hotspur

-Últimos Resultados del Villareal.