Tottenham Hotspur - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 16 de septiembre de 2025.
El Tottenham Hotspur, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de Champions League en el Tottenham Hotspur Stadium ante el Villareal este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el primero lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
TOTTENHAM HOTSPUR: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence; Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur, Pape Sarr; Mohammed Kudus, Richarlison, Xavi Simons.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Santi Comesana, Tajon Buchanan; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.
-Últimos Resultados del Tottenham Hotspur.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2023
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 0-0
| AC Milan
|14/02/2023
| Champions
| AC Milan
| 1-0
| Tottenham Hotspur
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Oviedo
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla