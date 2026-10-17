Valencia 0 - 0 Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 17 de octubre de 2026.
El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante Athletic este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra Racing, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Deportivo Alavés, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Cesar Tarrega, Justin De Haas, Jose Gaya, Pepelu; Javier Guerra, Guido Rodriguez, Daniel Raba, Arnaut Danjuma, Hugo Duro.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Aitor Paredes, Johaneko Louis-Jean, Aymeric Laporte; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Peio Canales, Alex Berenguer, Inaki Williams.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|28/08/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Valencia
|20/01/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Valencia
|20/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Real Sociedad
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia
|11/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Valencia
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Alavés
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
4' El árbitro pita tiro libre a Daniel Raba (Valencia) por zancadillear a Robert Navarro.
4' El árbitro pita tiro libre a Daniel Raba (Valencia) por zancadillear a Robert Navarro.
3' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.
3' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.
3' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.
3' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.
3' Cesar Tarrega alivia la presión con un despeje.
3' Cesar Tarrega alivia la presión con un despeje.
3' Athletic Club intenta crear peligro.
3' Athletic Club intenta crear peligro.
2' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.
2' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.
1' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.
1' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' Bienvenidos al partido de esta noche.
1' Bienvenidos al partido de esta noche.
1' Athletic Club saca, y da comienzo el partido.
1' Athletic Club saca, y da comienzo el partido.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.
1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.
0' Bienvenidos a Estadio Mestalla. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
0' Bienvenidos a Estadio Mestalla. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
Contenido patrocinado