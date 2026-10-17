Valencia 0 - 0 Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 17 de octubre de 2026.

El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante Athletic este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra Racing, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Deportivo Alavés, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Cesar Tarrega, Justin De Haas, Jose Gaya, Pepelu; Javier Guerra, Guido Rodriguez, Daniel Raba, Arnaut Danjuma, Hugo Duro.ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Aitor Paredes, Johaneko Louis-Jean, Aymeric Laporte; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Peio Canales, Alex Berenguer, Inaki Williams.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia 20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao 28/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Valencia 20/01/2024 LaLiga Valencia 1-0 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/10/2026 LaLiga Racing 2-2 Valencia 20/09/2026 LaLiga Valencia 2-3 Real Sociedad 15/09/2026 LaLiga Alavés 0-1 Valencia 11/09/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Valencia 06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Alavés 12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche 05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao 27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao

21:06 4' El árbitro pita tiro libre a Daniel Raba (Valencia) por zancadillear a Robert Navarro. 4' El árbitro pita tiro libre a Daniel Raba (Valencia) por zancadillear a Robert Navarro. 21:04 3' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival. 3' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival. 21:04 3' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival. 3' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival. 21:04 3' Cesar Tarrega alivia la presión con un despeje. 3' Cesar Tarrega alivia la presión con un despeje. 21:04 3' Athletic Club intenta crear peligro. 3' Athletic Club intenta crear peligro. 21:03 2' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival. 2' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival. 21:03 1' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival. 1' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival. 21:03 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 21:03 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 21:02 1' Athletic Club saca, y da comienzo el partido. 1' Athletic Club saca, y da comienzo el partido. 21:02 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 21:02 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 21:02 0' Bienvenidos a Estadio Mestalla. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Estadio Mestalla. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.