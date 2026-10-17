Valencia 0 - 0 Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 17 de octubre de 2026.

El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante Athletic este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra Racing, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Deportivo Alavés, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Cesar Tarrega, Justin De Haas, Jose Gaya, Pepelu; Javier Guerra, Guido Rodriguez, Daniel Raba, Arnaut Danjuma, Hugo Duro.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Aitor Paredes, Johaneko Louis-Jean, Aymeric Laporte; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Peio Canales, Alex Berenguer, Inaki Williams.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia
20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao
18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao
28/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Valencia
20/01/2024 LaLiga Valencia 1-0 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/10/2026 LaLiga Racing 2-2 Valencia
20/09/2026 LaLiga Valencia 2-3 Real Sociedad
15/09/2026 LaLiga Alavés 0-1 Valencia
11/09/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Valencia
06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Alavés
12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche
05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético
30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao
27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao

4' El árbitro pita tiro libre a Daniel Raba (Valencia) por zancadillear a Robert Navarro.

4' El árbitro pita tiro libre a Daniel Raba (Valencia) por zancadillear a Robert Navarro.

3' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Cesar Tarrega alivia la presión con un despeje.

3' Cesar Tarrega alivia la presión con un despeje.

3' Athletic Club intenta crear peligro.

3' Athletic Club intenta crear peligro.

2' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Athletic Club saca, y da comienzo el partido.

1' Athletic Club saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

0' Bienvenidos a Estadio Mestalla. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio Mestalla. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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