Villareal - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Villareal - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 24 mayo 2026 20:17
Seguir en

Madrid, 24 de mayo de 2026.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de la Ceramica ante el Atlético de Madrid este domingo a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 69 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 69 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Alfonso Pedraza, Santiago Mourino, Rafa Marin; Nicolas Pepe, Alberto Moleiro, Daniel Parejo, Pape Gueye; Georges Mikautadze, Ayoze Perez.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill, Clement Lenglet, David Hancko; Koke, Alejandro Baena, Obed Vargas, Giuliano Simeone; Ademola Lookman, Antoine Griezmann.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal
25/01/2025 LaLiga Atlético 1-1 Villarreal
19/08/2024 LaLiga Villarreal 2-2 Atlético
01/04/2024 LaLiga Villarreal 1-2 Atlético
12/11/2023 LaLiga Atlético 3-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/05/2026 LaLiga Rayo 2-0 Villarreal
13/05/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Sevilla
10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal
02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante
26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/05/2026 LaLiga Atlético 1-0 Girona
12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético
09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta
05/05/2026 Champions Arsenal 1-0 Atlético
02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético

Contador

Contenido patrocinado