Villareal 0 - 0 Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 17 de octubre de 2026.

El Villareal, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de la Ceramica ante Elche este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

VILLAREAL: Luiz Junior; Alex Freeman, Juan Foyth, Sergi Cardona, Renato Veiga; Ilias Akhomach, Nathan Saliba, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Ayoze Perez.ELCHE: Matias Dituro; Ruben Sanchez, Roy Revivo, Victor Chust, Federico Redondo; Gonzalo Villar, Thomas Lemar, German Valera, Javi Morcillo; Lucas Cepeda, Fer Nino.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 04/02/2023 LaLiga Elche 3-1 Villarreal

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/10/2026 Champions Villarreal 3-1 SSC Napoli 10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal 20/09/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Levante 17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal 14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis

Últimos Resultados de Elche

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/10/2026 LaLiga Elche 0-0 Celta 18/09/2026 LaLiga Espanyol 1-3 Elche 15/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Madrid 12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche 07/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Sociedad

16:30 15' Villarreal tiene el control del balón. 15' Villarreal tiene el control del balón. 16:30 15' Posesión de balón: Villarreal: 51 %, Elche: 49 %. 15' Posesión de balón: Villarreal: 51 %, Elche: 49 %. 16:30 15' Elche saca de banda en la mitad del campo rival. 15' Elche saca de banda en la mitad del campo rival. 16:30 15' Carlos Macia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 15' Carlos Macia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 16:30 15' Elche intenta crear peligro. 15' Elche intenta crear peligro. 16:30 9' Grave error defensivo cometido por Javi Morcillo. 9' Grave error defensivo cometido por Javi Morcillo. 16:30 14' Carlos Macia es penalizado por empujar a Gonzalo Villar 14' Carlos Macia es penalizado por empujar a Gonzalo Villar 16:29 14' Villarreal saca de banda en su mitad del campo. 14' Villarreal saca de banda en su mitad del campo. 16:29 13' Fuera de juego señalado a Ayoze Pérez (Villarreal). 13' Fuera de juego señalado a Ayoze Pérez (Villarreal). 16:29 13' Villarreal intenta crear peligro. 13' Villarreal intenta crear peligro. 16:28 12' Villarreal tiene el control del balón. 12' Villarreal tiene el control del balón. 16:28 12' Marc Aguado alivia la presión con un despeje. 12' Marc Aguado alivia la presión con un despeje. 16:28 12' Villarreal tiene el control del balón. 12' Villarreal tiene el control del balón. 16:28 12' Santi Comesana alivia la presión con un despeje. 12' Santi Comesana alivia la presión con un despeje. 16:28 12' Juan Foyth alivia la presión con un despeje. 12' Juan Foyth alivia la presión con un despeje. 16:28 12' Elche saca de banda en su mitad del campo. 12' Elche saca de banda en su mitad del campo. 16:28 12' Centro de Alex Freeman Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área. 12' Centro de Alex Freeman Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área. 16:28 12' Buen disparo de Alberto Moleiro que va a puerta, pero detiene el portero. 12' Buen disparo de Alberto Moleiro que va a puerta, pero detiene el portero. 16:27 11' Villarreal inicia un contraataque. 11' Villarreal inicia un contraataque. 16:27 11' Alex Freeman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 11' Alex Freeman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 16:27 11' Victor Chust hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 11' Victor Chust hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 16:27 11' Villarreal intenta crear peligro. 11' Villarreal intenta crear peligro. 16:26 11' Villarreal tiene el control del balón. 11' Villarreal tiene el control del balón. 16:26 11' Matias Dituro alivia la presión con un despeje. 11' Matias Dituro alivia la presión con un despeje. 16:26 11' Villarreal intenta crear peligro. 11' Villarreal intenta crear peligro. 16:26 11' Javi Morcillo alivia la presión con un despeje. 11' Javi Morcillo alivia la presión con un despeje. 16:26 11' Villarreal tiene el control del balón. 11' Villarreal tiene el control del balón. 16:26 11' Alex Freeman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 11' Alex Freeman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 16:26 10' Posesión de balón: Villarreal: 52 %, Elche: 48 %. 10' Posesión de balón: Villarreal: 52 %, Elche: 48 %. 16:25 9' Elche tiene el control del balón. 9' Elche tiene el control del balón. 16:25 9' Buba Sangare alivia la presión con un despeje. 9' Buba Sangare alivia la presión con un despeje. 16:25 9' Villarreal intenta crear peligro. 9' Villarreal intenta crear peligro. 16:25 9' Villarreal tiene el control del balón. 9' Villarreal tiene el control del balón. 16:25 9' Elche tiene el control del balón. 9' Elche tiene el control del balón. 16:25 9' Buen disparo de Tani Oluwaseyi que va a puerta, pero detiene el portero. 9' Buen disparo de Tani Oluwaseyi que va a puerta, pero detiene el portero. 16:25 9' Villarreal inicia un contraataque. 9' Villarreal inicia un contraataque. 16:25 8' Elche tiene el control del balón. 8' Elche tiene el control del balón. 16:24 8' Logan Costa alivia la presión con un despeje. 8' Logan Costa alivia la presión con un despeje. 16:24 8' Matias Dituro Elche intercepta un centro dirigido al área. 8' Matias Dituro Elche intercepta un centro dirigido al área. 16:24 8' Villarreal intenta crear peligro. 8' Villarreal intenta crear peligro. 16:24 8' Victor Chust Elche intercepta un centro dirigido al área. 8' Victor Chust Elche intercepta un centro dirigido al área. 16:24 8' Javi Morcillo rechaza con éxito el disparo. 8' Javi Morcillo rechaza con éxito el disparo. 16:24 8' Un remate de Tani Oluwaseyi es rechazado. 8' Un remate de Tani Oluwaseyi es rechazado. 16:23 8' Centro de Sergi Cardona Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área. 8' Centro de Sergi Cardona Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área. 16:23 7' Villarreal intenta crear peligro. 7' Villarreal intenta crear peligro. 16:22 7' El árbitro pita tiro libre a Gonzalo Villar (Elche) por zancadillear a Ilias Akhomach. 7' El árbitro pita tiro libre a Gonzalo Villar (Elche) por zancadillear a Ilias Akhomach. 16:22 7' Villarreal tiene el control del balón. 7' Villarreal tiene el control del balón. 16:22 7' Juan Foyth alivia la presión con un despeje. 7' Juan Foyth alivia la presión con un despeje. 16:22 7' Elche intenta crear peligro. 7' Elche intenta crear peligro. 16:22 7' Marc Aguado hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 7' Marc Aguado hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 16:22 7' Villarreal tiene el control del balón. 7' Villarreal tiene el control del balón. 16:22 6' German Valera alivia la presión con un despeje. 6' German Valera alivia la presión con un despeje. 16:22 6' Villarreal tiene el control del balón. 6' Villarreal tiene el control del balón. 16:21 6' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival. 6' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival. 16:21 5' Elche intenta crear peligro. 5' Elche intenta crear peligro. 16:20 5' Posesión de balón: Villarreal: 91 %, Elche: 9 %. 5' Posesión de balón: Villarreal: 91 %, Elche: 9 %. 16:20 4' Elche tiene el control del balón. 4' Elche tiene el control del balón. 16:20 4' Logan Costa alivia la presión con un despeje. 4' Logan Costa alivia la presión con un despeje. 16:20 4' Elche tiene el control del balón. 4' Elche tiene el control del balón. 16:20 4' Buba Sangare alivia la presión con un despeje. 4' Buba Sangare alivia la presión con un despeje. 16:18 3' Saque de portería para Elche. 3' Saque de portería para Elche. 16:18 3' Alberto Moleiro alivia la presión con un despeje. 3' Alberto Moleiro alivia la presión con un despeje. 16:18 3' Saque de portería para Elche. 3' Saque de portería para Elche. 16:18 3' Ilias Akhomach (Villarreal) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco. 3' Ilias Akhomach (Villarreal) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco. 16:18 2' Villarreal intenta crear peligro. 2' Villarreal intenta crear peligro. 16:17 2' Victor Chust Elche intercepta un centro dirigido al área. 2' Victor Chust Elche intercepta un centro dirigido al área. 16:17 2' Villarreal intenta crear peligro. 2' Villarreal intenta crear peligro. 16:17 1' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Alberto Moleiro debería haber anotado desde esa posición. 1' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Alberto Moleiro debería haber anotado desde esa posición. 16:17 1' ¡Parada crucial del Matias Dituro! 1' ¡Parada crucial del Matias Dituro! 16:17 1' Buen disparo de Alberto Moleiro que va a puerta, pero detiene el portero. 1' Buen disparo de Alberto Moleiro que va a puerta, pero detiene el portero. 16:17 1' Villarreal intenta crear peligro. 1' Villarreal intenta crear peligro. 16:17 1' Villarreal tiene el control del balón. 1' Villarreal tiene el control del balón. 16:16 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 16:16 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 16:16 1' Villarreal saca, y da comienzo el partido. 1' Villarreal saca, y da comienzo el partido. 16:16 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 16:16 0' Bienvenidos a Estadio de la Ceramica. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Estadio de la Ceramica. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.