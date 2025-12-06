Villareal - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 6 diciembre 2025 9:02

Madrid, 6 de diciembre de 2025.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Getafe este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 20 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 37 15
2 Champions Real Madrid 36 15
3 Champions Villarreal 32 14
4 Champions Atlético 31 15
5 Europa League Betis 24 14
6 Conference League Espanyol 24 14
7 Permanencia Getafe 20 14
18 Descenso Girona 12 14
19 Descenso Real Oviedo 10 15
20 Descenso Levante 9 14

-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Adria Altimira, Rafa Marin, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Daniel Parejo, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Ayoze Perez.
GETAFE: David Soria; Domingos Duarte, Djene, Allan Nyom, Kiko; Juan Iglesias, Mauro Arambarri, Luis Milla, Alex Sancris; Adrian Liso, Borja Mayoral.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/03/2025 LaLiga Getafe 1-2 Villarreal
20/10/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Getafe
16/02/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Getafe
30/09/2023 LaLiga Getafe 0-0 Villarreal
27/02/2023 LaLiga Villarreal 2-1 Getafe

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal
25/11/2025 Champions Borussia Dortmund 4-0 Villarreal
22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca
08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal
05/11/2025 Champions Pafos FC 1-0 Villarreal

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche
23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético
09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe
31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona
25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe

