Villareal - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 24 de agosto de 2025.

El Villareal, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Girona este domingo a las 19:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 6 2 2 Champions Betis 4 2 3 Champions Rayo 3 1 4 Champions Getafe 3 1 5 Champions Villarreal 3 1 6 Europa League Athletic Bilbao 3 1 7 Europa League Espanyol 3 1 8 Conference League Real Madrid 3 1 18 Descenso Levante 0 2 19 Descenso Girona 0 1 20 Descenso Oviedo 0 1

-Onces iniciales probables.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Rafa Marin, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesana, Yeremi Pino; Nicolas Pepe, Etta Eyong.

GIRONA: Vladyslav Krapyvtsov; Hugo Rincon, David Lopez, Ladislav Krejci, Daley Blind; Yangel Herrera, Jhon Solis, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Joel Roca, Cristhian Stuani.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2025 LaLiga Girona 0-1 Villarreal 01/12/2024 LaLiga Villarreal 2-2 Girona 14/05/2024 LaLiga Girona 0-1 Villarreal 27/09/2023 LaLiga Villarreal 1-2 Girona 20/05/2023 LaLiga Girona 1-2 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Oviedo 25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla 18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal 14/05/2025 LaLiga Villarreal 3-0 Leganés 10/05/2025 LaLiga Girona 0-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Girona.