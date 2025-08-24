Villareal - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 24 de agosto de 2025.
El Villareal, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Girona este domingo a las 19:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|2
| Champions
| Betis
| 4
| 2
|3
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|4
| Champions
| Getafe
| 3
| 1
|5
| Champions
| Villarreal
| 3
| 1
|6
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 3
| 1
|7
| Europa League
| Espanyol
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Real Madrid
| 3
| 1
|18
| Descenso
| Levante
| 0
| 2
|19
| Descenso
| Girona
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Rafa Marin, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesana, Yeremi Pino; Nicolas Pepe, Etta Eyong.
GIRONA: Vladyslav Krapyvtsov; Hugo Rincon, David Lopez, Ladislav Krejci, Daley Blind; Yangel Herrera, Jhon Solis, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Joel Roca, Cristhian Stuani.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Villarreal
|01/12/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Girona
|14/05/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Villarreal
|27/09/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Girona
|20/05/2023
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Villarreal
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Oviedo
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal
|14/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 3-0
| Leganés
|10/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
|13/05/2025
| LaLiga
| Valladolid
| 0-1
| Girona
|10/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Villarreal