Villareal - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Villareal - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 16:00
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Madrid, 20 de marzo de 2026.

El Villareal, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Real Sociedad este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 55 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 70 28
2 Champions Real Madrid 66 28
3 Champions Atlético 57 28
4 Champions Villarreal 55 28
5 Europa League Betis 44 28
6 Conference League Celta 41 28
7 Permanencia Real Sociedad 38 28
18 Descenso Elche 26 28
19 Descenso Levante 23 28
20 Descenso Real Oviedo 21 28

-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez; Carlos Soler, Goncalo Guedes, Brais Mendez, Ander Barrenetxea, Jon Gorrotxategi, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal
20/04/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Real Sociedad
13/01/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Villarreal
23/02/2024 LaLiga Real Sociedad 1-3 Villarreal
09/12/2023 LaLiga Villarreal 0-3 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal
08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche
28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal
22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia
18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna
07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad
28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad
21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo
14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad

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