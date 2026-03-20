Villareal - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de marzo de 2026.
El Villareal, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Real Sociedad este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 55 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 70
| 28
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|4
| Champions
| Villarreal
| 55
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 28
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 28
|7
| Permanencia
| Real Sociedad
| 38
| 28
|18
| Descenso
| Elche
| 26
| 28
|19
| Descenso
| Levante
| 23
| 28
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 28
-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez; Carlos Soler, Goncalo Guedes, Brais Mendez, Ander Barrenetxea, Jon Gorrotxategi, Mikel Oyarzabal.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal
|20/04/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Real Sociedad
|13/01/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Villarreal
|23/02/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-3
| Villarreal
|09/12/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 0-3
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/03/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Villarreal
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
|28/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Villarreal
|22/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Valencia
|18/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
|07/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Real Sociedad
|28/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Sociedad
|21/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Real Oviedo
|14/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad