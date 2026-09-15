Whitney Osuigwe - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Whitney Osuigwe - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Sao Paulo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de septiembre de 2026.

La tenista estadounidense Whitney Osuigwe(241) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Sao Paulo Open a la tenista española Kaitlin Quevedo(105) este martes no antes de las 21:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Whitney Osuigwe

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/09/2026 Sao Paulo Open, Qualification (Cuartos de final) Whitney Osuigwe 2-0 (6-2, 6-2) Anastasia Tikhonova 13/09/2026 Sao Paulo Open, Qualification (Octavos de final) Whitney Osuigwe 2-0 (6-3, 6-0) Fernanda Labrana 25/08/2026 US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Whitney Osuigwe 0-2 (3-6, 5-7) Mona Barthel 27/07/2026 The Memphis Classic (Dieciseisavos de final) Maya Joint 2-0 (6-4, 6-1) Whitney Osuigwe 23/06/2026 Wimbledon, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Maria Timofeeva 2-0 (6-1, 6-4) Whitney Osuigwe

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