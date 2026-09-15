Whitney Osuigwe - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Whitney Osuigwe - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Sao Paulo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de septiembre de 2026.
La tenista estadounidense Whitney Osuigwe(241) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Sao Paulo Open a la tenista española Kaitlin Quevedo(105) este martes no antes de las 21:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Whitney Osuigwe
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/09/2026
| Sao Paulo Open, Qualification (Cuartos de final)
| Whitney Osuigwe
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Anastasia Tikhonova
|13/09/2026
| Sao Paulo Open, Qualification (Octavos de final)
| Whitney Osuigwe
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Fernanda Labrana
|25/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Whitney Osuigwe
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Mona Barthel
|27/07/2026
| The Memphis Classic (Dieciseisavos de final)
| Maya Joint
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Whitney Osuigwe
|23/06/2026
| Wimbledon, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Maria Timofeeva
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Whitney Osuigwe
Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/09/2026
| Barranquilla (Cuartos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Claire Liu
|09/09/2026
| Barranquilla (Octavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (5-7, 7-5, 6-1)
| Sara Sorribes Tormo
|08/09/2026
| Barranquilla (Dieciseisavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (6-3, 4-6, 7-5)
| Anna Rogers
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elise Mertens
|24/08/2026
| Philadelphia (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Ovcharenko
| 2-1 (6-1, 0-6, 7-6)
| Kaitlin Quevedo