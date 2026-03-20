Yulia Starodubtseva - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Yulia Starodubtseva - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de marzo de 2026.
La tenista Ucraniana Yulia Starodubtseva(108) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open a la tenista Española Cristina Bucsa(30) este viernes a las 16:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2025
| Nottingham Open (Dieciseisavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Cristina Bucsa
|27/05/2024
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Cristina Bucsa
-Últimos Resultados de Yulia Starodubtseva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Yulia Starodubtseva
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Mary Stoiana
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Yulia Starodubtseva
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Maddison Inglis
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Yulia Starodubtseva
|09/03/2026
| Austin (Dieciseisavos de final)
| Caty McNally
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Yulia Starodubtseva
|01/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Yulia Starodubtseva
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Elvina Kalieva
-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Cristina Bucsa
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Darja Vidmanova
|02/03/2026
| Merida Open Akron (Final)
| Cristina Bucsa
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-4)
| Magdalena Frech
|01/03/2026
| Merida Open Akron (Semifinal)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Cristina Bucsa