Yulia Starodubtseva - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Yulia Starodubtseva - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 15:32
Seguir en

Madrid, 20 de marzo de 2026.

La tenista Ucraniana Yulia Starodubtseva(108) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open a la tenista Española Cristina Bucsa(30) este viernes a las 16:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2025 Nottingham Open (Dieciseisavos de final) Yulia Starodubtseva 0-2 (3-6, 3-6) Cristina Bucsa
27/05/2024 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Yulia Starodubtseva 0-2 (4-6, 1-6) Cristina Bucsa

-Últimos Resultados de Yulia Starodubtseva.

19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Eva Lys 0-2 (1-6, 4-6) Yulia Starodubtseva
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Mary Stoiana 0-2 (2-6, 2-6) Yulia Starodubtseva
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Maddison Inglis 0-2 (6-7, 5-7) Yulia Starodubtseva
09/03/2026 Austin (Dieciseisavos de final) Caty McNally 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Yulia Starodubtseva
01/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Yulia Starodubtseva 0-2 (3-6, 1-6) Elvina Kalieva

-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.

08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Elise Mertens 2-0 (6-2, 6-1) Cristina Bucsa
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-0) Darja Vidmanova
02/03/2026 Merida Open Akron (Final) Cristina Bucsa 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) Magdalena Frech
01/03/2026 Merida Open Akron (Semifinal) Jasmine Paolini 0-2 (5-7, 4-6) Cristina Bucsa

Contador

Contenido patrocinado