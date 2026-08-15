Zeynep Sonmez - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Madrid, 15 de agosto de 2026.
La tenista turca Zeynep Sonmez(52) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(10) este sábado no antes de las 17:00.
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Últimos Resultados de Zeynep Sonmez
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Daria Kasatkina
| 1-2 (6-2, 6-7, 3-6)
| Zeynep Sonmez
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Zeynep Sonmez
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Rebecca Marino
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Zeynep Sonmez
|29/07/2026
| The Memphis Classic (Octavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 1-2 (6-3, 5-7, 5-7)
| Elvina Kalieva
|28/07/2026
| The Memphis Classic (Dieciseisavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Cadence Brace
Últimos Resultados de Amanda Anisimova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Amanda Anisimova
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 1-2 (6-3, 0-6, 4-6)
| Amanda Anisimova
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 0-0 ()
| Amanda Anisimova
|04/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Amanda Anisimova
| 1-2 (6-3, 2-6, 3-6)
| Madison Keys
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Amanda Anisimova
| 2-1 (6-2, 4-6, 7-6)
| Sofia Kenin