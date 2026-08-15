Zeynep Sonmez - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 15 agosto 2026 17:37
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Madrid, 15 de agosto de 2026.

La tenista turca Zeynep Sonmez(52) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(10) este sábado no antes de las 17:00.

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Últimos Resultados de Zeynep Sonmez

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Daria Kasatkina 1-2 (6-2, 6-7, 3-6) Zeynep Sonmez
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-3, 6-2) Zeynep Sonmez
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Rebecca Marino 0-2 (5-7, 4-6) Zeynep Sonmez
29/07/2026 The Memphis Classic (Octavos de final) Zeynep Sonmez 1-2 (6-3, 5-7, 5-7) Elvina Kalieva
28/07/2026 The Memphis Classic (Dieciseisavos de final) Zeynep Sonmez 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Cadence Brace

Últimos Resultados de Amanda Anisimova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Amanda Anisimova
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Nikola Bartunkova 1-2 (6-3, 0-6, 4-6) Amanda Anisimova
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Lanlana Tararudee 0-0 () Amanda Anisimova
04/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Amanda Anisimova 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) Madison Keys
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Amanda Anisimova 2-1 (6-2, 4-6, 7-6) Sofia Kenin

Amanda Anisimova rompe el servicio de Zeynep Sonmez y se pone 4-2 por delante.

Amanda Anisimova rompe el servicio de Zeynep Sonmez y se pone 4-2 por delante.

Amanda Anisimova se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Amanda Anisimova se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Contrabreak de Amanda Anisimova a Zeynep Sonmez. Empate 2-2 en el marcador.

Contrabreak de Amanda Anisimova a Zeynep Sonmez. Empate 2-2 en el marcador.

Zeynep Sonmez rompe el servicio de Amanda Anisimova y se pone 2-1 por delante.

Zeynep Sonmez rompe el servicio de Amanda Anisimova y se pone 2-1 por delante.

Contrabreak de Amanda Anisimova a Zeynep Sonmez. Empate 1-1 en el marcador.

Contrabreak de Amanda Anisimova a Zeynep Sonmez. Empate 1-1 en el marcador.

¡Break para Zeynep Sonmez en el juego inicial del primer set!

¡Break para Zeynep Sonmez en el juego inicial del primer set!

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