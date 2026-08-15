Zeynep Sonmez - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Madrid, 15 de agosto de 2026.

La tenista turca Zeynep Sonmez(52) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(10) este sábado no antes de las 17:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Zeynep Sonmez

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Daria Kasatkina 1-2 (6-2, 6-7, 3-6) Zeynep Sonmez 05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-3, 6-2) Zeynep Sonmez 04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Rebecca Marino 0-2 (5-7, 4-6) Zeynep Sonmez 29/07/2026 The Memphis Classic (Octavos de final) Zeynep Sonmez 1-2 (6-3, 5-7, 5-7) Elvina Kalieva 28/07/2026 The Memphis Classic (Dieciseisavos de final) Zeynep Sonmez 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Cadence Brace

Últimos Resultados de Amanda Anisimova