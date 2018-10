Albert Ramos se clasifica para los cuartos del torneo de Shenzhen

Publicado 26/09/2018 13:58:08 CET

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Albert Ramos se clasificó para los cuartos de final del torneo de Shenzhen (China), puntuable para la ATP y que se disputa en pista dura, después de derrotar este miércoles al serbio Viktor Troicki por 7-6(4), 4-6, 7-6(3).

Pese al duro partido de casi tres horas que tuvo el lunes ante el italiano y que su rival apenas había tenido desgaste por la retirada de Guillermo García-López, el barcelonés tuvo energía para afrontar otro choque de exigencia de más de dos horas y media de duración y alcanzar su segunda antepenúltima ronda del año tras Quito donde hizo final. Ahora, buscará las semifinales ante el francés Pierre-Hugues Herbert.

Troicki comenzó mejor el partido y tras desperdiciar un 0-40, no desaprovechó su siguiente oportunidad al resto para romper y ponerse 4-2 arriba, ventaja que no le duró nada porque Ramos recuperó el 'break' en el siguiente juego. Ya no hubo más opciones y decidió a favor del español la primera 'muerte súbita' (7/4).

El serbio reaccionó con un nuevo quiebre al inicio de la segunda manga que en esta ocasión supo mantener sin problemas para forzar un tercer y definitivo parcial muy igualado y en el que Troicki lo tuvo en su mano tras romper y ponerse 6-5. Ramos supo aguantar mejor la presión y logró llevar el duelo a un nuevo 'tie-break' que le fue favorable de nuevo (7/3).