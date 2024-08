Alcaraz arranca en Nueva York dejándose un set ante el australiano Tu

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz comenzó con buen pie este lunes su andadura en el Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, y se llevó el triunfo ante el australiano Li Tu, aunque por el camino se dejó un set (6-2, 4-6, 6-3, 6-1).

El murciano, campeón en Nueva York hace dos años, se estrenó en Nueva York dejando un óptimo partido pese a su poca preparación previa, con sólo un choque en pista dura y además saldado con una derrota ante el francés Gael Monfils en el que no dejó ni su mejor tenis ni su mejor imagen.

El tercer cabeza de serie parecía ir camino de un triunfo sencillo ante un rival con algo más de ritmo por venir desde la fase previa, pero entonces se despistó en la segunda manga y el partido por momentos tuvo cierto suspense hasta que lo volvió a romper de manera definitiva y arrolladora.

De este modo, Alcaraz firmó su victoria número 60 en un 'grande' en tan sólo 70 encuentros, convirtiéndose en el segundo más rápido en alcanzar esa cifra sólo superado por al estadounidense John McEnroe (69), y después de acabar con 50 golpes ganadores y 30 errores no forzados, más de la mitad en el segundo parcial.

El choque comenzó del mejor modo posible para el español en la Arthur Ashe. El subcampeón olímpico salió a la pista seguro y arrollador, todo lo contrario que Tu, que pareció acusar la presión y se vio 4-0 abajo tras encajar dos roturas. El de El Palmar no se relajo y cerró sin problemas el primer parcial pese a la mejoría de su rival, que se iría asentando poco a poco.

Así, en el segundo set las cosas cambiaron y el australiano plantó más 'batalla', aunque continuó sin hacer demasiado daño al resto. Alcaraz se mantuvo firme y amenazó con el 'break' en el quinto juego, desaprovechando tres bolas de rotura, pero no desaprovechó un 15-40 en el séptimo para romper. Parecía que el destino del parcial estaba finiquitado cuando el ganador de cuatro 'Grand Slams' se desconectó del choque.

Tu no lo desaprovechó y fue capaz de no sólo de recuperar el saque perdido con su primer 'break', sino que volvió a romper por segunda ocasión ante el asombro de la grada en su quinta pelota de set para igualar el partido. Alcaraz no paraba de cometer errores no forzados, hasta 18 en esta segunda manga, y se encontró con un partido equilibrado en el que necesitaría paciencia.

El oceánico aprovechó su momento para mantenerse dentro del encuentro hasta mediado el tercer parcial, pero ahí el murciano aceleró de forma definitiva. Después de no sacar rédito a dos bolas de rotura, sí lo hizo con una tercera para quebrar con 3-3 y acabar con la resistencia de Tu. El tenista español se volvió arrollador, encadenó ocho juegos consecutivos y puso rumbo a la segunda ronda del torneo donde tendrá un buen examen ante el neerlandés Botic van de Zandschulp.

Por su parte, el otro tenista español del cuadro masculino que participó en esta segunda jornada del US Open, el balear Jaume Munar, se despidió a las primeras de cambio tras perder ante el canadiense Gabriel Diallo en cuatro sets por 6-4, 3-6, 6-3, 7-5.

Además, el italiano Jannik Sinner, en su primer partido tras conocerse que fue absuelto tras dar dos veces positivo el pasado mes de marzo por clostebol, arrancó con victoria y remontada ante el estadounidense Mackenzie McDonald (2-6, 6-2, 6-1, 6-2).