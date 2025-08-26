Alcaraz avanza firme a segunda ronda del US Open

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha metido este lunes en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras imponerse por la vía rápida en un sólido partido al estadounidense Reilly Opelka (6-4, 7-5, 6-4) en dos horas y siete minutos de juego.

Carlos Alcaraz ha comenzado el US Open de la mejor manera posible: ganando y convenciendo. El murciano no dio ninguna opción en su debut en el torneo al siempre peligroso Opelka, gracias a un primer saque muy certero con el que apenas tuvo que hacer frente a tres puntos de rotura --todos ellos salvados--. Además, también estuvo sólido durante todo el encuentro, cometiendo sólo 17 errores no forzados, seis de ellos en forma de doble falta.

Alcaraz, que se presentó en la Arthur Ashe con un luevo look, demostró que tras el título de Cincinnati continúa en un estado de forma muy alto. Además, el triunfo del murciano supone que amplíe a 19 las primeras rondas de un torneo Grand Slam superadas en su carrera, no habiendo quedado eliminado nunca en el primer partido de ningún 'grande'.

Todo ello, en un duelo que comenzó con Alcaraz poniendo en apuros el servicio de Opelka en el primer juego, lo que sería la antesala del primer 'break' del partido, que llegaría en el tercer turno de saque del estadounidense y la sexta bola de rotura. Un juego al resto que sería suficiente para que el tenista de El Palmar se llevara la primera manga (6-4), ya que con su saque firmó un set perfecto no perdiendo ningún punto.

En el segundo parcial, Opelka conseguiría igualar la dinámica del partido, aunque seguía con problemas a la hora de detectar el saque de Alcaraz. Así, ambos fueron ganando sus saques con relativa facilidad, más allá dos pelotas de rotura levantadas por el murciano en el sexto juego, para llegar al tramo final del parcial con todo igualado (5-5). Ahí, Alcaraz subió su nivel al resto y consiguió, en blanco, quebrar el saque de Opelka para, con el suyo, colocar el 2-0 en el marcador.

Se le ponía muy de cara el partido al número uno español y no lo iba a desaprovechar. De hecho, conseguiría ganar el duelo de la misma manera que los otros dos set anteriores: con un solitario 'break'. En esta ocasión llegaría con 4-4 en el marcador y tras aprovechar la segunda de las opciones de rotura que tuvo. Y con 5-4 y servicio, Alcaraz sellaría su pase a la segunda ronda del US Open con un juego en blanco.

Ahora, en la siguiente ronda, Carlos Alcaraz buscará seguir en el torneo ante el italiano Mattia Bellucci, número 65 del mundo, que superó en su partido de primera ronda al chino Juncheng Shang, que se retiró del encuentro por lesión cuando el resultado era 7-6(0), 1-6, 6-3, 3-0 favorable a su rival. Será la segunda vez que Alcaraz y Bellucci se enfrenten, habiendo ganado el español el duelo anterior (2-0) en el año 2020.