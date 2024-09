Alcaraz jugará en diciembre una exhibición con Shelton en el Madison Square Garden

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz jugará un partido de exhibición en el Madison Square Garden de Nueva York el próximo 4 de diciembre en un evento en el que se enfrentará al estadounidense Ben Shelton, y en el que también participarán las también norteamericanas Emma Navarro y Jessica Pegula, según confirmó este jueves la cuenta oficial de 'X' del recinto neoyorquino.

'The Garden Cup' reunirá a los cuatro tenistas el próximo 4 de diciembre en un recinto emblemático del deporte estadounidense, donde suelen disputar sus partidos como locales los New York Knicks de la NBA y el equipo de hockey hielo New York Rangers de la NHL.

El tenista murciano, número tres mundial, será el único jugador no estadounidense y se enfrentará a un Ben Shelton, actual número 17 del ranking con el que sólo ha jugado un partido, disputado en el Masters 1.000 de Canadá del pasado año, cuando venció por 6-3 y 7-6.

Por el otro lado, la vigente subcampeona del US Open 2024 y 3 del mundo, Jessica Pegula vivirá un duelo muy interesante ante la emergente Emma Navarro, que ocupa el puesto ocho del ránking y viene de ser semifinalista en Flushing Meadows, cayendo ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, también verdugo de su rival en esta exhibición.